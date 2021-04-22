Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"

1994 San Marino Grand Prix'si her zaman Formula 1 için bir trajedi olarak hatırlanacak. Ratzenberger, sıralama turlarında hayatını kaybederken, üç kez dünya şampiyonu Ayrton Senna ise yarışta yaptığı büyük kaza ile hayata gözlerini yummuştu.

Bu olaylar, özellikle Senna'nın ölümcül kazasının meydana geldiği Tamburello virajında, Imola pistinde değişikliklere gidilmesine yol açtı. 2008 yılında, yani son San Marino Grand Prix'inden iki yıl sonra, pistte büyük değişiklikler yapılmıştı.

Bu sene ikinci kez üst üste Formula 1 takviminde yer alan Imola, çakıl havuzlarının sürekli bir tehlike teşkil ettiği eski tarz bir pist. Bu dar pist, daha geniş alanlarda yarışmaya alışık olan günümüz Formula 1 sürücüleri için büyük bir zorluk çıkarıyor.

Ancak Hill, yine de Senna ve Ratzenberger'in 1994 sonrası Imola'yı görseler “dehşete düşeceklerine” inanıyor.

Hill, F1 Nation podcasti'ne katıldığında şu yorumlarda bulundu: "Pist herkesi oldukça savunmasız gösterdi ve çok sayıda hata gördük."

“Bazı yönlerden bu [zorluğun] bir kısmını kaybetmemize rağmen sürücülerin pistin zorluğuyla mücadele ettiklerini düşünüyorum ve bunu, George Russell'ın 200 km/s'de ıslak bir bölgede geçiş yapmanın o kadar kolay olmadığını gördüğünde verdiği tepkiden de anlayabiliyoruz."

"Ancak eskiden durum böyleydi. Bunu söylediğim için üzgünüm ama pist 1994'teki Imola yarışından beri çok değişti ve bundan emin olmamak birlikte Roland ve Ayrton'ın bugün geri dönseler, bazı değişikliklerden dehşete düşeceklerini düşünüyorum çünkü bence onlar Formula 1'in meydan okumasını risklerde, zorluklarda ve yaptığınız hatanın cezasını çekmekte buluyorlardı."

“Eminim bunu söyleyerek insanları üzeceğim ama bence şu an bir hata yapıp ardından tekrar piste geri dönmenin çok kolay olduğunu düşünüyorum."

“Bir virajda pist dışına çıkabilirsiniz ve bunun cezası sadece biraz zaman kaybetmek olur çünkü asfalta çıkmış olursunuz ve tekrar pistte geri dönebilirsiniz. Bu, sürücüyü gerçek bir teste tabi tutmuyor."

“Buranın, zor ve biraz da riskli olması gerekiyordu. Mesela Suzuka’yı düşünelim, orada çok fazla kaçış alanı yok ve pist dışına çok fazla çıkmıyorlar."