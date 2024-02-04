Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

Lewis Hamilton'ın 2025 yılında Ferrari'ye geçecek olması, son yıllarda ortaya çıkan en büyük haberlerden birisiydi. Hatta Michael Schumacher'in 1996 yılında Benetton'dan Ferrari'ye geçme kararı ya da daha Ayrton Senna'nın Williams ile sözleşme imzalaması gibi büyük tarihi olaylarla karşılaştırılabilir.

1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Mercedes'in iyi bir takım olmasına rağmen kırmızının çekiciliğinin Hamilton'ı Ferrari'ye gitmeye ikna ettiğini düşünüyor.

Hill'e göre, kendisi de olsa aynı şeyi yapardı.

Hill, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Lewis kariyer yönü konusunda kendi kararını verdi ve bunun nedeni Mercedes'in ona 'Aslında başka bir sürücüyle sözleşme imzaladık' demesi değildi."

"Williams'ta yarışırken benim yaşadığım şey tam olarak buydu (Hill, şampiyonluğu kazansa da, Williams 1997 için Heinz-Harald Frentzen'i işe almıştı)"

"Lewis'in kararında, Ferrari için yarışırken elde edeceği avantajların, bu markanın tarihine ilişkin konuların vb. gibi şeylerin etkili olduğunu düşünüyorum. Fakat bence bundan daha fazlası var: Bana sorarsanız Ferrari giderek daha rekabetçi bir takım haline geliyor."

"Maranello'da gerekli tüm parçaları bir araya getirmeye başlıyorlar ve sonuçlar da geliyor. Mercedes ve Ferrari arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım, yeni bir şeyler denemek için Ferrari'yi tercih ederdim." dedi.

Geçen yıl Ferrari, şampiyonayı üçüncü tamamlamış ve Red Bull dışında yarış kazanna tek taraf olmuştu.