Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"
Damon Hill, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş kararını destekleyen isimlerden birisi.
Lewis Hamilton'ın 2025 yılında Ferrari'ye geçecek olması, son yıllarda ortaya çıkan en büyük haberlerden birisiydi. Hatta Michael Schumacher'in 1996 yılında Benetton'dan Ferrari'ye geçme kararı ya da daha Ayrton Senna'nın Williams ile sözleşme imzalaması gibi büyük tarihi olaylarla karşılaştırılabilir.
1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Mercedes'in iyi bir takım olmasına rağmen kırmızının çekiciliğinin Hamilton'ı Ferrari'ye gitmeye ikna ettiğini düşünüyor.
Hill'e göre, kendisi de olsa aynı şeyi yapardı.
Hill, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Lewis kariyer yönü konusunda kendi kararını verdi ve bunun nedeni Mercedes'in ona 'Aslında başka bir sürücüyle sözleşme imzaladık' demesi değildi."
"Williams'ta yarışırken benim yaşadığım şey tam olarak buydu (Hill, şampiyonluğu kazansa da, Williams 1997 için Heinz-Harald Frentzen'i işe almıştı)"
"Lewis'in kararında, Ferrari için yarışırken elde edeceği avantajların, bu markanın tarihine ilişkin konuların vb. gibi şeylerin etkili olduğunu düşünüyorum. Fakat bence bundan daha fazlası var: Bana sorarsanız Ferrari giderek daha rekabetçi bir takım haline geliyor."
"Maranello'da gerekli tüm parçaları bir araya getirmeye başlıyorlar ve sonuçlar da geliyor. Mercedes ve Ferrari arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım, yeni bir şeyler denemek için Ferrari'yi tercih ederdim." dedi.
Geçen yıl Ferrari, şampiyonayı üçüncü tamamlamış ve Red Bull dışında yarış kazanna tek taraf olmuştu.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Son Haberler
Herbert: "Hamilton, sekizinci hatta 10. şampiyonluğunu alabilir"
Herbert: "Hamilton, sekizinci hatta 10. şampiyonluğunu alabilir" Herbert: "Hamilton, sekizinci hatta 10. şampiyonluğunu alabilir"
Herbert: "Red Bull'daki 'kayırma' Perez'i etkiliyor"
Herbert: "Red Bull'daki 'kayırma' Perez'i etkiliyor" Herbert: "Red Bull'daki 'kayırma' Perez'i etkiliyor"
Marquez, Portimao'daki testte düşen Morbidelli'ye yardıma koşan ilk isim olmuş
Marquez, Portimao'daki testte düşen Morbidelli'ye yardıma koşan ilk isim olmuş Marquez, Portimao'daki testte düşen Morbidelli'ye yardıma koşan ilk isim olmuş
Andretti'nin rüzgar tünelindeki F1 modelinden çıkan Red Bull ipuçları
Andretti'nin rüzgar tünelindeki F1 modelinden çıkan Red Bull ipuçları Andretti'nin rüzgar tünelindeki F1 modelinden çıkan Red Bull ipuçları
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar