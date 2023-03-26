Hill: "Schumacher hiçbir zaman 'göze çarpan' bir performans sergilemedi"

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Çaylak pilot Piastri, geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan Grand Prix'sini takım arkadaşı Norris'in önünde bitirdi.

McLaren, 2021 Formula 2 Şampiyonu'nu Alpine'den transfer ederek ve Daniel Ricciardo'nun sözleşmesini bir yıl erken feshederek padokta büyük yankı uyandırmıştı.

1996 Dünya Şampiyonu Hill, Piastri'nin performansına bakıldığında bu hamlenin oldukça yerinde olduğunu ve takım için Piastri'nin Ricciardo'dan daha uygun olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Hill, "Ricciardo'ya ne olduğu biraz muamma, orada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ancak Oscar iyi bir performans gösteriyor, kendinden emin ve olması gerektiği yer burası gibi görünüyor."

"Şimdiden etkileyici performanslar sergiledi ve bu da sezonun geri kalanı için iyiye işaret."

"Lando ritmini tam olarak yakaladığında onu yenmenin daha zor olacağından eminim ama Oscar çok şey öğrenecek. Her şey sıralamalardaki hızınızla ilgili ve o Suudi Arabistan'da bunu çok iyi yaptı." dedi.

Hill, Piastri'yi Mick Schumacher ile karşılaştırdı.

Cidde'de yaptığı büyük kaza araç üzerinde büyük bir çalışma gerektirmiş ve geri dönen Kevin Magnussen gibi deneyimli bir pilota karşı mücadele eden genç Alman'ın üzerindeki baskı artmıştı.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sezon ilerledikçe Schumacher hız açısından Magnussen ile arayı kapatmaya yaklaşsa da Hill, Schumacher'inki gibi zorlu bir başlangıç yapmanın birçok pilotun kaçamayacağı bir 'kartopu etkisine' dönüşebileceğini açıkladı.

Schumacher, Mercedes'te yedek pilotluğa geçerek 2023 için yerini Nico Hulkenberg'e bıraktı ancak Hill, Piastri'nin şu ana kadar gösterdiklerinden yola çıkarak böyle bir sorunla karşılaşacağını düşünmüyor.

Hill, "Eğer zayıf bir başlangıç yaparsanız, toparlanmanız bir sezonu bulabilir."

"Büyük sürücüler Formula 1'e bir patlama ile geldiler ve çok iyi performansa sahiptiler."

"Michael Schumacher, Max Verstappen ve Ayrton Senna geldiğinde herkes 'Vay be, bu da nereden çıktı? Kim bu adam?' diye düşündü. Oscar'ın henüz o fırsatı yakaladığını söyleyemem ama kesinlikle çok yetkin ve sağlam görünüyor. 'Aman Tanrım, bu adam iyi görünmüyor' diye düşüneceğiniz türden biri değil."

"Mick Schumacher hiçbir zaman bu tür göze çarpan performanslar sergilemedi ve insanların bir pilotta ihtiyaç duyduğu güveni aşılamakta zorlandı."

"Farkına bile varmadan, bu giderek büyüyen ve sonunda sizi ezen devasa bir kartopu etkisine dönüşüyor. Oscar'ın şimdilik bu konuda endişelenmesine gerek yok çünkü sağlam bir temeli var." dedi.