Hill, şampiyonluk mücadelesinde Hamilton'ı avantajlı buluyor

Damon Hill, Lewis Hamilton'ın, 2021 dünya şampiyonluğu mücadelesinde vitesi artırdığını ve Mercedes sürücüsünün, bir şampiyonanın son aşamalarına kadar genellikle "yarı alakalı" olduğunu söyledi.

Hamilton, Brezilya ve Katar'da arka arkaya zaferler elde ederek Verstappen'in avantajını 19 puandan 8'e indirdi. Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek sezonun geri kalan iki yarışında, 52 puan daha masada yer alıyor.

1996'da Williams ile F1 şampiyonluğunu kazanan Hill, yedi kez dünya şampiyonunun, rekor sekizinci şampiyonluğunun peşinde artık "enerji dolu" olduğunu söyledi.

Katar Grand Prix'sinden sonra F1 Nation podcast'inde konuşan Hill, "Hamilton'ın giderek daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Bunu yapıyor. Bence, sezonun ortasında bir tür yarı alakalı döneme giriyor ve sonra şampiyonluğu bitirmesi gerektiğinde, tamamen, tamamen odaklanmış bir bireye dönüşüyor."

"[O] kazanıyor, farkı kapatıyor. Kesinlikle daha enerji dolu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is interviewed by Damon Hill after the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images