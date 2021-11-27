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Hill, şampiyonluk mücadelesinde Hamilton'ı avantajlı buluyor

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Damon Hill, Lewis Hamilton'ın, 2021 şampiyonluk mücadelesinin dönüm noktasına ulaşmasıyla, "yarı alakalı" modundan çıktığını düşünüyor.

Hill, şampiyonluk mücadelesinde Hamilton'ı avantajlı buluyor

Damon Hill, Lewis Hamilton'ın, 2021 dünya şampiyonluğu mücadelesinde vitesi artırdığını ve Mercedes sürücüsünün, bir şampiyonanın son aşamalarına kadar genellikle "yarı alakalı" olduğunu söyledi.

Hamilton, Brezilya ve Katar'da arka arkaya zaferler elde ederek Verstappen'in avantajını 19 puandan 8'e indirdi. Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek sezonun geri kalan iki yarışında, 52 puan daha masada yer alıyor.

1996'da Williams ile F1 şampiyonluğunu kazanan Hill, yedi kez dünya şampiyonunun, rekor sekizinci şampiyonluğunun peşinde artık "enerji dolu" olduğunu söyledi.

Katar Grand Prix'sinden sonra F1 Nation podcast'inde konuşan Hill, "Hamilton'ın giderek daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Bunu yapıyor. Bence, sezonun ortasında bir tür yarı alakalı döneme giriyor ve sonra şampiyonluğu bitirmesi gerektiğinde, tamamen, tamamen odaklanmış bir bireye dönüşüyor."

"[O] kazanıyor, farkı kapatıyor. Kesinlikle daha enerji dolu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is interviewed by Damon Hill after the race

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is interviewed by Damon Hill after the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton'ın avantajına dair olumlu değerlendirmelerine rağmen Hill, her iki sürücünün de henüz rahatlayacaklarını düşünmüyor.

Hill, "Henüz mutluluk zamanı olduğunu düşünmüyorum."

"Bence gerilim hala çok yoğun, çok somut."

"Artık bitişe çok yakınlar ve kimse gerçekten ne olacağını bilmiyor."

"Lewis kazandı ama kutlarken heyecandan zıplamıyordu. Bence o da Max gibi duygularını kontrol altında tutma konusunda oldukça iyiydi."

"Max o yarıştan 'Bu bir felaket, şampiyonluk elimden kayıp gidiyor.' diye düşünerek çıkmadı. Yapabilecekleriyle iyi bir iş çıkardığını düşündü."

"Ancak performans avantajı kesinlikle Mercedes'teydi." dedi.

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