Hill: "Sainz'ın hata yaptığı konusunda hakemlere katılıyorum"

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Sainz, yarışın sonundaki yeniden startta Alonso'ya çarptığı için 5 saniyelik bir ceza aldığında komiserler kuruluna oldukça öfkelendi.

İspanyol pilot, Alonso'nun spin atmasına neden oldu ve arkadaki pilotlar kazadan kaçmak zorunda kaldı.

Yeniden starttaki kaosun tek sorumlusu o olmasa da, beş saniyelik ceza onu 4. sıradan 12. sıraya düşürdü.

Cezayı duyan Sainz, telsizden Ferrari'ye yalvardı: "Hayır, bu kabul edilemez. Onlara bunun kabul edilemez olduğunu söyleyin, yarış bitene kadar beklemeleri ve benimle görüşmeleri gerektiğini söyleyin."

"Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, beklemelerini ve benimle tartışmalarını isteyin; bu cezayı hak etmedim, çok ağır."

Sainz'ın cezasının 57. turdaki teması nedeniyle verildiği ve hakemlerin yarışın son yeniden start düzeni için 56. turu baz aldığı göz önünde bulundurulduğunda, İspanyol pilotun mağdur hissetmesi anlaşılır bir durum.

Hill, F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Eğer o tur sayılmıyorsa, o zaman neden hiç olmayan bir tur için ceza alabiliyorsunuz?"

"Ama bence bu söylense bile bir araç pistte olduğu her an ceza verme hakkına sahip olduklarını söyleyeceklerdir."

"Serbest antrenman seansı bile olsa, yine de ceza verebilirler." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Ayrıca 1996 Dünya Şampiyonu, Sainz'ın sorumluluk alması gereken bir hata yaptığı konusunda hakemlerle hemfikir.

Hill, "Üzgünüm ama bence bu Carlos'un hatasıydı."

"Viraja çok derinden girdi ve pistte alan bırakmadı, Fernando'nun yapabileceği fazla bir şey yoktu."

"Bu, Lewis'in Max'e yaptığı hamlenin neredeyse aynısıydı ve Lewis sorun yaşamadan geçmeyi başardı." dedi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, 'çok ağır' olduğunu düşündüğü cezayı vermeden önce hakemlerin en azından pilotla konuşmayı beklemeleri gerektiğine inanıyor.

Vasseur, "Sonunda bu şekilde ceza almak çok ağır."

"Bunun biraz utanç verici olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta Alonso'nun pit stopu için 10 dakika içinde iki kez kuralları değiştirdik. Bugün de aynısını yapabilirlerdi ya da en azından bunu tartışabilirlerdi."

"Geçen hafta Alonso'nun griddeki konumuna karar vermeleri 30 tur sürdü. Bugün ise sadece beş saniye sürdü." dedi.

Bu sezon ilk kez puan alamayan Sainz, şampiyona lideri Max Verstappen'in 49 puan gerisinde, 20 puanda yer alıyor.