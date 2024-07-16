Hill: "Sainz sorunlarla Leclerc'ten daha iyi başa çıkıyor"

Son dört yarışta Charles Leclerc sadece 12 puan toplarken, aynı süreçte Carlos Sainz 38 puan topladı ve sorunlarla daha iyi başa çıkmış gibi göründü

Bu tesadüf değil çünkü Ferrari, gelişim savaşında geride kaldığı için artık dördüncü en hızlı takım görüntüsü çiziyor.

Fakat Damon Hill, Leclerc'in mevcut durumunun "gizemli" olduğunu düşünüyor ve takımdan ayrılacak olmasına rağmen Sainz'ın sorunlarla daha iyi baş ettiğini ekliyor.

Hill şöyle konuştu: "Bu benim için bir gizem çünkü Carlos zor durumlarla savaşıyor ve elindeki araçlarla her ne kadar takımda kalacak kişi Charles olsa da, ondan daha fazlasını yapabiliyor gibi görünüyor."

"Ferrari'de neler olduğunu anlayamıyorum. Leclerc strateji açısından takımdan doğru desteği alamıyor."

"Kafası biraz karışık görünüyor ve bunun nedenini anlamıyorum."

"Bu arada Carlos, kendini toparlamış ve kontrolü eline almış vaziyette"

"Gayet net şekilde geliyor ve 'Ben bunu böyle yapacağım' diyor."

"Belki de bu stratejistlere daha fazla güven veriyor, ki Charles'ta bunu göremiyoruz."