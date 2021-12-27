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Hill: "Russell, Hamiton'dan daha iyi olmaya çalışmamalı"

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Damon Hill, George Russell'ın, Mercedes'teki en iyi politikasının Lewis Hamilton'ı fazla gaza getirmemek olabileceğini öne sürdü.

Hill: "Russell, Hamiton'dan daha iyi olmaya çalışmamalı"

Russell, Noel'i, kariyerinin şimdiye kadarki en büyük mücadelesine, yani yedi kez eski dünya şampiyonunun yeni takım arkadaşı olmaya hazırlanmakla geçiriyor.

Hiç şüphe yok ki genç İngiliz, kendinden önceki Valtteri Bottas'ın takımda geçirdiği beş yıl boyunca yaptığı gibi ikinci sırada olmadığından ve sürücüler şampiyonluğu için mücadele edebileceğinden emin olmaya çalışacak.

1996'da dünya şampiyonu Hill, Russell'ın, yeni takım arkadaşını olduğundan daha fazla kızdırmasının ters etki yapabileceğini düşünüyor.

Hill, "Bence izlemesi harika olacak."

"Lewis eminim ki George'u cesaretlendirmek isteyecek. Yanlış bir şey olacağını düşünmüyorum."

"Bence Lewis, spordaki zamanının George'unkinden daha kısa olduğunun farkında. Bu yüzden, George'un ihtiyacı olmasa da onu desteklemek için üzerine düşeni yapmak isteyecek."

“Sanırım bu George'a ve ona nasıl yaklaştığına bağlı. Bu durumlara girebilir ve 'Onlar düşmanım ve ben onları alt etmek için buradayım.' diye düşünebilir."

"Fakat unun Lewis ile yapılacak en akıllıca şey olduğunu sanmıyorum."

"Bu gelecek yıl heyecanla beklenen bir şey. Bunu görmeyi bekleyen herkes kadar ben de heyecanlı olacağım." dedi.

George Russell, Mercedes with mechanics

George Russell, Mercedes with mechanics

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hill, Russell'a, eski bir İngiliz dünya şampiyonu ile takım arkadaşı olmanın en iyi yolunu tavsiye eden tek isim değil.

Bu yıl Williams danışmanı olarak Russell'a kendi deneyimlerini aktaran Button, kendisini çabucak arka planda bulabileceği için, Mercedes'e tüm enerjisiyle girmenin mantıklı olmayabileceği konusunda Hill ile aynı fikirdeydi.

Button, "Kendine baskı yapmaması gerekiyor."

"Araca binip ilk gün 'Lewis'ten daha hızlı olacağım." diye düşünemez."

"Bunu geliştirmesi gerekiyor, yoksa kendi ayağına sıkar. Lewis'in yanında kendine fazla güvenemezsin." dedi.

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