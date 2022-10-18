Hill: "Russell, Hamilton tarafından 'ezilmemeyi' başardı"
Damon Hill, 2022 sezonunda George Russell'ın, performans anlamında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın gerisinde kalmamasını övdü.
Williams'ta geçirdiği üç sezonun ardından Russell, 2022 sezonunda Valtteri Bottas'ın yerine Mercedes'e geçti.
Russell, takıma geldiğinden beri tutarlı bir şekilde ilk beşte bitirmesinin ardından 'doğru bir karar' olduğunu ispatlamış oldu. Bu seri, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda son buldu.
Ardından Russell, altı kez daha ilk beşte bitirme serisini yakaladı ancak Singapur ve Japonya GP'de bunu başaramadı.
Britanyalı pilot şu anda Pilotlar Şampiyonasında dördüncü sırada yer alıyor. Altıncı sırada yer alan takım arkadaşı Hamilton ile aralarında 27 puan fark bulunuyor.
Dört yarış kala, Russell takımdaki ilk sezonunu Hamilton'ın önünde bitirmeye çalışırken tüm gözler Mercedes ikilisinin üzerinde.
1996 F1 Dünya Şampiyonu Hill, Hamilton'ın kolay bir av olmadığını belirterek Russell'ın birinci sınıf bir takımdaki ilk yılında gösterdiği performanstan çok etkilendiğini söyledi.
F1 Nation podcast'inde Hill, "Russell, zorlu bir takıma geldi."
"Bu deyim yerindeyse 'aslan ağzına girmek' durumuydu. Ancak o, Hamilton için uygun bir rakip ve uygun bir takım arkadaşı olduğunu ve takımdaki otoritesini göstermiş oldu."
"Hamilton'ın takım arkadaşı olup ezilmemeyi başaran çok insan yok. Lewis bu yıl biraz şanssızdı, belki de sezonun başında bazı sebeplerden dolayı olması gereken yerde değildi ama kesinlikle geri dönüyor."
Hill, Hamilton'ın sezon ilerledikçe canlandığını ve eğer Russell, sezonu takım arkadaşının önünde bitirmek istiyorsa 'ileri bir vitese geçmesi' gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Hill, "Lewis, sezonun ikinci yarısında daha iyi sonuçların fırsatlarını kollayarak daha motive olmaya başladığına göre George, Lewis'in ne kadar rekabetçi olduğunu anlamaya başlıyor."
"Her ne kadar George önde olsa da, Lewis'in son birkaç yarışta onu geçeceğini düşünüyorum. Bu yüzden George'un tempoyu arttırması gerekiyor ancak yine de harika bir ilk sezon geçiriyor. Olağanüstü ve kaliteli bir pilot olduğunu gösterdi, ayrıca kesinlikle şampiyonluk potansiyeline sahip." dedi.
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