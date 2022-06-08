Hill: "Norris, Ricciardo'yu bitirdi"

Haberi dinle

Ricciardo, Norris'e yetişemediği için McLaren ile yaptığı üç yıllık anlaşma üzerinde son haftalarda söylentiler ortaya çıktı. McLaren, Monako hafta sonundan sonra 59 puana ulaştı ve bunların 48'i Norris'e ait.

McLaren CEO'su Zak Brown da Ricciardo'nun geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı ve pilot ile olan sözleşmenin erken feshedilebilmesini sağlayan "mekanizmalar" olduğunu söyledi.

Brown'ın yorumları hakkında konuşan Hill, "Zak bu yorumu sadece Daniel Ricciardo hakkındaki fikirlerinden bahsetmek için yapmadı."

"Çok fazla varsayım yapıldı ve medya 'Daniel Ricciardo ile ilgili ne yapacaksın?' diye sorup durdu."

"Herkes, performansında bir tıkanıklık yaşadığını görebiliyor. İhtiyacı olan şeyin kilidini açamıyor gibi görünüyor. Monza'yı kazandığını biliyorum ve lider pozisyona geçtiğinde içinde başka bir şeyin ateşlendiğini de gösterdi. Fakat bir şey eksik." dedi.

Hill, F1'de büyük ilerleme kaydeden Norris ile takım arkadaşı olmasının Ricciardo için talihsizlik olduğunu söyledi.

Hill, "Lando'nun McLaren ile halihazırda anlaşması vardı ve sonrasında Daniel Ricciardo ile imzalar atıldı."

"Daniel padokta bize geldi ve Norris'e, 'seni bitireceğim' dedi."

"Bunun, 'söylemesi riskli bir şey' olduğunu düşündüm çünkü tam tersi olmuş gibi görünüyor. Norris, Daniel Ricciardo'yu bitirdi."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Daha sonra motivasyon gitti ve sorular gelmeye başladı. Sonrasında onunla anlaşmayı imzalayan kişi üzerinde baskı oluştu. Eğer çok pahalı bir sürücüye ödeme yapmak için çok fazla kaynak gidiyorsa, inanılmaz bir gerginlik olduğu kaçınılmazdır."

"Bu birinin daha hızlı gitmesine yardımcı olur mu? Muhtemelen hayır. Fakat bu konuda ne yapılabilir? Bunu ben de herkes kadar merak ediyorum." dedi.

Hill, Ricciardo'nun kariyerinin gidişatının, kendi kariyerinin bitişine benzediğini söyledi. Hill, 1998'de Jordan ile inişli çıkışlı bir yıl geçirdi ve o yılki Belçika Grand Prix'sini kazanırken, eski muhteşemliğini sergiledi. Ancak bu, 1999'da Heinz-Harald Frentzen'e yenilmeden önce yaşadığı son zirveydi.

Hill kendi kariyerinin sonu hakkında şunları söyledi: "Sürücü olarak son yılımı Jordan ile geçirdim."

"Benzer bir durumdaydım. Yarışmayı bırakacağımı biliyordum. Fakat 39 yaşındaydım ve kariyerimin sonuna geldiğimi biliyordum. Performansı çıkaramadım ve ne yaparsam yapayım olmadı."

"Kendimden bir şey çıkaramadım. Daniel henüz 32 yaşında, bu yüzden çok daha fazlasını verebilir."