Hill, Ricciardo'nun yeni nesil pilotların gerisinde kalmasını "bilgisayar oyunları" ile açıklıyor
1996 Formula 1 şampiyonu Damon Hill, Daniel Ricciardo'nun düşen formu ile ilgili ilginç bir teori ortaya attı.
Daniel Ricciardo'nun pek de iyi gitmeyen sezonu ve Avustralyalı pilotun geleceğine dair dedikodular hız kesmeden devam ediyor ve kendisinin formsuzluğuna yönelik birçok fikir mevcut.
En ilginç fikirlerden birisi ise hiç şüphesiz ki Damon Hill'e ait. İki senedir düzenli olarak Ricciardo'yu mağlup eden Lando Norris'in ve son şampiyon Max Verstappen'in düzenli olarak bilgisayar başında vakit geçiren isimler olduğunu hatırlatan Hill, birçok pilotun bu durumdan avantaj kazanabileceğini Ricciardo'nun eski nesil bir sürücü olarak geride kalıyor olabileceğini söyledi.
F1 Nation Podcast'ine konuşan Hill, "Tıpkı aşk hikayelerinde olduğu gibi, başarılı olamıyorsanız ve sizinle alakalı ciddi beklentiler varsa bir yerden sonra insanlar zor durumdaki pilota yardım ederken garip hissetmeye başlarlar."
"Problemin araçta değil pilotta olduğu ortada, nitekim diğer pilot daha iyi bir iş çıkarıyor ve bu da Ricciardo gibi rekabetçi birisi için mide bulandırıcı. Hiçbir şey iyiye gitmiyor, sürekli kötüleşiyor."
"Bugünlerde Formula 1'in doğasında genç nesil pilotlara yardımcı olan bir şey olup olmadığını merak ediyorum, çoğunluğu bilgisayar oyunları oynamaya alışmış vaziyette. Max [Verstappen]'e bakın, sürekli bilgisayar başında."
"Pilotlar eskiden bunun yerine karting yapmaya gidiyorlardı. Michael Schumacher her fırsatta karting'e giderdi, aynı şekilde Fernando Alonso'da sürekli sınırlarda kalabilmek adına sürekli karting yapan bir diğer isim."
"Ancak önümüzde bilgisayarlarla içli dışlı genç bir nesil var ve Daniel'in o neslin bir parçası olduğunu düşünmüyorum.
"Bence bilgisayarlarda arabaların nasıl sürülebileceğiyle ilgili bir şeyler var, beynin farklı bölgelerini kullanabilmek gibi. Bilgisayar oyunlarından hiç anlamamam veya simülatörleri kullanamamam dışında herhangi bir kanıta sahip değilim, oyunlar midemi bulandırıyor."
Lando Norris drives a lap of the Interlagos circuit on his home simulator
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Ancak çoğu pilotun bununla bir sorunu yok. Onların yöntemi altlarındaki aracın nasıl hissettirdiğinden anlamaktan ziyade el-göz koordinasyonundan ve gördüklerine hızlı tepkiler verebilmekten geçiyor."
"Bu durum mühendisler için de farklı ayarlar deneyebilme ve ideal ayarları yakalayabilme fırsatı sunuyor da olabilir. Alex'e, Lando'ya, George'a bakın, onlar farklı bir nesilden pilotlar, farklı bilgilerle beslendiler, diğerlerinden daha farklı eğitim aldılar. Ancak bu sadece bir teori." dedi.
Bu hipoteze göre başarısız olmasını bekleyebileceğimiz bir diğer sürücü ise Lewis Hamilton, ancak 1996 şampiyonu Hamilton'ın her araçtan iyi performans alabilecek elit bir gruba dahil olduğunu savunuyor.
Hill, "Gerçekten iyi pilotlar her türlü aracı sürebilirler."
"Örneğin Gilles Villeneuve, ona kötü bir araç vermiş olsanız dahi kendisi bu durumun üstesinden gelirdi. Aynı şekilde Ayrton Senna ve Nigel Mansell da bunu yapabilirdi."
"En iyi pilotlar sürmesi gerçekten zor bir aracı kullanmanın bir yolunu bulabilirlerdi, bence Lewis de onlardan biri." dedi.
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