Hill, Ricciardo'nun gelişinin Perez için risk oluşturduğunu düşünüyor

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Abu Dhabi'de sezonun 17. galibiyetine ulaşan ve dominant sezonu zaferle noktalayan Red Bull'da yüzler gülse dahi bir gerginlik mevcuttu; nitekim daha bir hafta önce Verstappen ve Perez arasındaki "takım emri" tartışmasının etkileri devam etmekteydi.

Her ne kadar takım patronu Christian Horner bir sorun olduğuna yönelik iddiaları reddetse de, medya ve taraftarlar tarafından Perez'in geleceği sorgulanmaya başladı.

Tüm bu tartışmalar sürerken, Daniel Ricciardo'nun da yedek pilot olarak Red Bull'a döneceği resmi olarak duyuruldu. Bu durumu yorumlayan Hill, Ricciardo'nun Perez'in yerini almasını bekliyor.

Sky F1'e konuşan Hill, "Max ve Sergio arasında yaşanan sorunları düşünürseniz, Ricciardo'nun takıma dönmesi oldukça ilginç bir durum olabilir."

"Diyelim ki silahlar çekildi ve takımda bir düşüş yaşandı, bu durumda Ricciardo bir anda kendini önemli bir pozisyonda bulabilir."

"Burası onun evi ve Red Bull'a çok şey borçlu, bu yüzden direksiyon başına geçmeye çok hevesli olacaktır."

"Savurgan oğlun geri dönmesi nasıl bir şeydir? Geri döndüğünde iyi bir konumda olabilir ve başka yerlerde çok şey öğrenmiş olabilir. Başka bir yerde bulunduktan sonra başladığınız yere dönerek kendinizi geliştirebilirsiniz." dedi.

"Sergio'nun sözleşmesinin su geçirmez olduğundan eminim, dolayısıyla uzun bir süre daha takımda olacak ama ilişkiler bozulursa, bazen çalışılamaz hale gelir ve Max'in o takımda oldukça fazla güce sahip olduğu şüphesi var."

Hill ile benzer düşünceleri paylaşan Ralf Schumacher ise, "Perez'in gelecek yıl da Max'in takım arkadaşı olacağından yüzde 100 emin değilim."

"Bence Ricciardo'nun şansı yüksek. Perde arkasında çok, çok agresif olmalı ve bence Max yeni bir kombinasyon istiyor."

Ancak Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko bu iddiayı hemen yalanladı. Sky Deutschland'a konuşan Marko, "Bu bizden gelmeyen bir haber," dedi.