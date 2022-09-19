Hill: "Ricciardo'nun eski hızına dönüp dönemeyeceği tam bir muamma"

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2022, Daniel Ricciardo'nun kariyeri açısından tartışmasız en zorlu yıldı ve gülümseyen Avustralyalı'nın gelecek yıl Formula 1'de yarışmama ihtimali var.

McLaren'da Avustralyalı pilotun yerini gelecek sezon Oscar Piastri alacak ve birkaç takımda boş koltuklar olmasına rağmen, Ricciardo'nun bu koltukların ana adayı olması pek de yüksek bir ihtimal değil.

Şimdi bir sezonu kenarda geçirip, 2024'te Formula 1'e geri dönmeyi hedeflediği düşünülüyor. Bu süreçte görünüşe bakılırsa Mercedes'in yedek pilotu olacak.

Geride kalan 16 yarışın ardından sadece 19 puanı bulunan Ricciardo, şampiyonada 14. sırada yer alırken, McLaren'dan takım arkadaşı Lando Norris 88 puan topladı ve şampiyonada 7. sırada yer alıyor.

Aradaki fark iyice açılmış durumda ve F1 takımları Ricciardo'nun hızını kaybedip kaybetmediğini merak ediyor.

1996 dünya şampiyonu ve Sky Sports yorumcusu Damon Hill'e göre Ricciardo hızını kaybetmiş olabilir.

Hill, "Daniel sporumuzda çok popüler bir figür, etrafını her zaman eğlendiriyor ve gülücükler saçıyor ama şu anda bir şeyler kesinlikle ters gidiyor."

"Elbette yaptığı bazı hatalar var fakat umuyorum ki diğer takımların ilgisini çeker ve onu tekrar lider grupta görürüz."

"Eğer yedek sürücü olursa, bence o zaman da bunun belli bir mantığı olacak."

"En azından yedek kulübesinde doğru fırsatı bekliyor olsa da, üst düzey bir takımda yer almış olacak. Bu sayede bilgilere erişimi olacak ve teorik olarak gelecekte başka bir takım için faydalı olacak."

"Ancak tüm takım yöneticileri ona bakıp 'Neden hızını kaybetti? Peki ya geri dönecek mi?' diye düşünecek."

"Bu da cevabını bilmediğimiz büyük bir soru." dedi.