Hill: "Ricciardo, Austin'in ruhundan etkilendi"

McLaren pilotu, takımıyla garip bir ilk sezon yaşadı. Ricciardo'nun bu sezon büyük ölçüde aldığı ortalama sonuçlar arasında, Monza'da aldığı muhteşem bir zaferi var.

Ancak İtalya Grand Prix'sinin de gösterdiği gibi, Ricciardo'nun MCL35M'e daha fazla alışmasıyla yaz arasından bu yana ilerleme kaydedildi. Bu durum Amerika Grand Prix'sinde bir kez daha kanıtlandı.

Ricciardo, takım arkadaşı Lando Norris'i hem sıralama turlarında hem de yarışta geride bıraktı. Avustralyalı, yarışı altıncı başlayıp beşinci bitirerek McLaren'a, Ferrari ile olan savaşlarında takımla şampiyonasında üçüncülük için destek verdi.

32 yaşındaki sürücü, Amerika Birleşik Devletleri'nde olmaktan ne kadar keyif aldığını gizlemedi. Sürücülerin geçit töreninde Texas Longhorns basketbol takımı yeleği ve büyük bir kovboy şapkası giyerek, COTA'nın eşsiz atmosferine uyum sağladı.

Hill, mutlu bir yerde olmanın Ricciardo'nun pistteki güçlü performansına katkıda bulunduğuna inanıyor. Ricciardo'ya ayrıca sıralama öncesi, kahramanı Dale Earnhardt'ın NASCAR'ında bir sürüş hakkı verildi.

1996 dünya şampiyonu, F1 Nation podcast'inde, "Sürücülerin ruh halleri gerçekten ilginç bir mesele.”

"Amerika'ya gitmeyi ne kadar çok sevdiğinden bahsetti ve bence bu, bazen ruh halinizi ve performansınızı yükseltiyor. Bir bakıma dinlenen veya saklanan, size ilham vermesi gereken şeyi buluyorsunuz. O da yarışta kesinlikle iyi durumdaydı.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımlar şampiyonasındaki üçüncülük mücadelesine ilişkin olarak Hill, McLaren'ın 3,5 puan ardında olan Ferrari'nin, iki rakibin boyutları göz önüne alındığında, yakın zamanda yeniden canlanmasını beklendiğini söyledi.

Hill, "Ferrari güçlü olmalı."

"Tarihsel olarak konuşursak performansta biraz düşüş yaşadıklarına tanık oluyoruz. Sahip oldukları bütçeyle ve sahip oldukları deneyimle öne çıkan bir takım olmalılar. Yukarıda olmalılar."

"McLaren'ın da fonları tabii ki yetersiz değil ancak Ferrari kadar bütçeleri olmamasına rağmen sahip oldukları şeylerle harika bir iş çıkarıyorlar." dedi.

Hill ayrıca muhteşem bir farkla dördüncü olan Charles Leclerc'i övdü. Ancak Monakolu sürücüyü yargılamak için yarışın sonucu dışında bir gerçek olmadığını söyledi.

Hill, "Charles yarışta iyi bir iş çıkardı ama kimse onu görmedi çünkü kimsenin olmadığı bir yerdeydi.” dedi.