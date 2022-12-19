Hill: "Red Bull'un üstünlüğü Mercedes seviyesinde değildi"

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Max Verstappen, Formula 1'in yeni döneminin başladığı 22 yarışın 15'ini kazanırken, Sergio Perez'in de kazandığı iki yarışla birlikte Red Bull RB18, takım için rekor kırılan bir yılda 17 zafere ulaştı.

Ancak Ferrari pilotlarının Verstappen ve Perez'den daha fazla pole pozisyonu almasıyla Red Bull takımı sezon boyunca yarış zaferleri için pazar günleri rakiplerini sık sık geride bıraktı.

Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından Sky Sports F1'e konuşan 1996 Dünya Şampiyonu Hill, Mercedes'in kendilerinden önce Formula 1'i domine etmesine benzer bir şekilde Red Bull'un da dominant bir dönem geçirme ihtimali hakkında; 2014'te turbo hibrit dönemi başladığında Gümüş Oklar'ın inanılmaz hızını göz önünde bulundurarak bu duruma katılmadığını belirtti.

The Mercedes trophy haul Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hill, “Yarıştan önce Andrew Shovlin [Mercedes pist mühendisliği direktörü] ile bu konu hakkında konuşuyordum ve Red Bull'un o kadar da üstün bir seviyede olmadığına kanaat getirdim."

“Mercedes'in hibrit çağına geçişindeki kadar üstün değiller. Mercedes'in dominasyonu öylesine büyüktü ki, başta bunun tamamını göstermeyip gizlemek zorunda kaldılar çünkü aksi takdirde insanlar onlara karşı birlik olurdu."

“Ancak bu sezonun sonunda Ferrari'nin Red Bull'dan çok da uzakta olmadığını gördünüz. Ellerinde ne kadar fazla şey olduğunu bilmiyoruz ancak Red Bull'a oldukça yakındılar. Ayrıca Brezilya'da Mercedes farklı koşullarda oldukça rekabetçiydi." dedi.