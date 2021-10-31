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Formula 1 Haberler

Hill, Red Bull'daki Newey etkisini sorgulamaya başlamış

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Damon Hill, Amerika GP'si hafta sonu boyunca Red Bull'un gösterdiği gelişim ile, Adrian Newey'nin takıma katılması arasındaki bağlantının tesadüf olup olmadığını sorgulamış.

Hill, Red Bull'daki Newey etkisini sorgulamaya başlamış

Efsane tasarımcı, yaz aylarında yaptığı bisiklet kazasının ardından pek çok yarış kaçırdı ve Türkiye Grand Prix'sinde padoğa geri döndü.

Red Bull, Austin'deki ilk antrenmanları lider Mercedes'in bir saniye gerisinde tamamlamış olsa da takım, yavaş yavaş kendisini geliştirerek Cumartesi günü pole pozisyonunu aldı ve Pazar günü bol mücadeleli bir yarışı kazandı. 

Red Bull'un hafta sonu boyunca yaptığı gelişimler göz önüne alındığında Hill, Newey'nin geri dönüşünün önemini sorguladığını belirtti.

F1 Nation podcastine konuşan Hill, "Adrian'ın etkisinin ne kadar büyük olduğuna dikkat çekmek istiyorum."

"Çünkü Adrian, yaz aylarında bisikleti ile küçük bir kaza geçirdi ve o kazadan beri padoktan uzak kaldı."

"Ancak bu hafta sonu Austin'de geri döndü. Red Bull ilk günde tempoya sahipmiş gibi durmuyordu, en azından her şeyin başında. Mercedes avantaja sahip gibi duruyordu."

"Ancak çalışmaya devam ettiler ve gittikçe iyileştiler. Bazı insanlar Red Bull'un Türkiye'de aracı optimize edemediğini hissetmişti. Aslında Mercedes bir şey bulmamıştı, Red Bull bir şey kaybetmişti veya aracın ayarlarından en iyi verimi alamamıştı." 

"Ancak Austin'de hafta sonu boyunca kesinlikle daha iyi hâle geldiler." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise, Newey'in Amerika GP'si hafta sonunda geri dönüşünün önemini daha düşük olarak tanımladı.

Medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Horner, Newey'in son iki yarışta işinin başına geri döndüğünü belirtti ve şunları söyledi: "Bazen işler beklemediğiniz gibi gider."

"Adrian, tatildeyken bir kaza geçirdi. Neyse ki şu an tamamen sağlıklı bir şekilde aramızda bulunuyor, kendisi üç haftadır bizimle beraber. İstanbul'da da bizimle beraberdi, bu hafta sonunda da bizimle beraber ve çok iyi bir durumda."

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