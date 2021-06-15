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Formula 1 Haberler

Hill: “Red Bull’daki herkes Verstappen’e odaklı çalışıyor”

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Damon Hill, Sergio Perez’in deneyimi sayesinde Milton Keynes merkezli takımla başa çıkabildiğini ve Max Verstappen’in takım arkadaşı olmayı başarabildiğini düşünüyor.

Hill: “Red Bull’daki herkes Verstappen’e odaklı çalışıyor”

Eski F1 dünya şampiyonu Damon Hill, Max Verstappen’in Red Bull’un odak noktası olduğunu düşünse de takımın sonunda durumla başa çıkabilecek bir pilot bulduğunu düşünüyor.

Milton Keynes merkezli takım, son yıllarda Hollanda pilota ideal bir takım arkadaşı bulabilmek için çok zorlandı. Pierre Gasly ve Alexander Albon gibi potansiyel vadeden isimlerin bu pozisyonda başarılı olamamıştı ancak bu durum Perez’in Azerbaycan’daki zaferi ile değişmiş gibi gözüküyor.

F1 Nation podcasti’ne verdiği demeçte Hill, “Red Bull’da Christian [Horner], Helmut Marko, sponsorlar ve diğer herkes tamamen Max’e odaklı gibi hissediyorum.”

“Böyle bir ortama gelip rahat hissetmenizi çok zor ve Sergio’nun da tam olarak bunun üstesinden gelmesi gerekti.”

“Fakat bence deneyimi ona bu konuda yardım etti ve bu yüzden bu durumla başa çıkabildi.”

Ayrıca Hill, Lewis Hamilton ve Nico Rosberg arasındaki dinamiği bir takımın ikiye bölünmesine örnek gösterdi.

“Bir takımın iki pilota da aynı derecede rahatlığı sağlaması pek mümkün değil. Eğer bir pilot iyiyse, takım bütün enerjisini ona harcayacaktır.”

“Bu dinamiği tersine çevirmek oldukça zor. Eğer bunu başarabilirseniz, bu sefer de aynı şekilde takım tamamen size odaklanacaktır.”

“Takımın enerjisini kime harcayacağı konusunda her zaman bir mücadele içinde oluyorsunuz. Üstte kalabilmek için takım arkadaşınızı yenmeniz gerekir. Ancak, bunun bir sürekliliğini nasıl sağlarsınız bunu bilmiyorum.”

“Bunu Mercedes’te Nico’nun olduğu dönemde gördük. Mekanikler için bile rekabet ederlerdi.”

“Hatta bir noktada mekaniklerini değiştirdiler. Lewis, Nico’nun mekaniklerini aldı; Nico ise Lewis’inkileri ve bu şekilde dengeyi buldular.”

“Bu dinamiği sonlandırmak, takımın başındakilerin yani Toto veya Christian’ın görevi.”

Basın toplantısı: Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes F1, 2. Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

Basın toplantısı: Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes F1, 2. Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05
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Fotoğraf: Emily Davenport / Motorsport Images

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