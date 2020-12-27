Hill: "Red Bull, Perez'i dinlemek zorunda kalacak"

Red Bull, 2021 için Alex Albon'un yerine Sergio Perez'le anlaşarak, uzun yıllar sonra ilk kez kendi programında yer almayan bir sürücüyle yarışma kararı almıştı.

Perez, kariyeri boyunca Sauber, McLaren ve son olarak Force India/Racing Point gibi takımlar için mücadele etti. Ayrıca Ferrari sürücü akademisinde yetişen pilotlardan bir tanesi konumunda yer alıyor.

Meksikalı sürücü, özellikle -lastiklere çok iyi baktığı için- yarış temposu ve araç gelişiminde çok iyi olmasıyla biliniyor. Bundan ötürü Red Bull'un gelişimine yardımcı olabilir.

Eski F1 pilotu ve dünya şampiyonu Damon Hill, Max Verstappen'in çok iyi bir pilot olmasına rağmen araç gelişiminde çok iyi olmayabileceğini, bu yüzden takımın Perez gibi deneyimli bir sürücüye kulak vermesi gerektiğini belirtti.

Hill, Essentiallysports'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bence Sergio daha olgun bir pilot, daha fazla deneyime sahip, bu açıdan neler olduğunu görebileceğini düşünüyorum."

"Bu sayede takım içinde güçlü bir takım oyuncusu olarak hareket etme fırsatına sahip olacak. Ve onun söylediklerini dinlemek zorunda kalacaklar çünkü şu anda oldukça fazla deneyimi var. Max'ten daha deneyimli."

Neden böyle düşündüğü sorusuna Hill, "Çok yetenekli bir sürücünüz olduğu zaman bazen bir takım olarak hedeften sapabilirsiniz. Çünkü bu sürücü 'bu hoşuma gitti' diyebilir ve bazen sürücüler de yanılabilirler. Bazı sürücüler o kadar büyük bir doğal yeteneğe sahip olabilirler ki her şeyi kullanabilirler."

“Ne kadar kötü olduğunun bir önemi yok, her şeyi hızlı şekilde sürebilirler. Ancak bu, kesin olarak araç ile doğru yönde gittikleri anlamına gelmez.”