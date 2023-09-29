Hill: "Red Bull, Max'in yanına 'daha güçlü bir takım arkadaşı' istiyor"

Sezonun bitimine altı yarış kala Max Verstappen ve Sergio Perez arasında 177 puanlık ciddi bir fark bulunuyor.

1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Red Bull Racing'in gelecekte diğer takımların baskısı altına girdiği vakit, bu kadar büyük bir puan farkını kaldıramayacağını söylüyor.

Hill'e göre Red Bull, tam olarak bundan ötürü diğer isimlere bakıyor.

Hill, "Japonya'da Perez için işler ters gitti. İlk virajda sorun yaşadı ve sanırım bundan sonra hayal kırıklığına uğradı. Sonrasında durum daha da kötüleştirdi.

"Magnussen'e yaptığı atak çaresizceydi, Sergio muhtemelen içinde bulunduğu pozisyondan dolayı hayal kırıklığına uğramıştı."

Liam Lawson, AlphaTauri, Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Takımı daha fazla rakibe sahip olduğunda, böyle bir performans göstermeyi göze alamaz. Bence Red Bull Max'in daha güçlü bir takım arkadaşına sahip olmasını istiyor ama birçok pilot için Max'in ulaşılamaz olduğunu da biliyor."

"Michael Schumacher'in Ferrari'yi domine ettiği ve kimsenin iki numaralı rolü üstlenemediği günleri hatırlıyor musunuz? Ross Brawn'ın Eddie Irvine'a 'Bak, onu yenemezsin. Sadece elinden gelenin en iyisini yap' dediğini hatırlıyorum. Bir yarış pilotu için bu sözler kulağa aforoz gibi geliyor."

"Eğer Senna, Hamilton, Verstappen, Fangio ya da Clark değilseniz, her zaman sizden daha iyi bir sürücü vardır. Bu sürücüleri yenmek neredeyse imkansızdır ve yapabileceğiniz tek şey aradaki farkı kapatmak ve takımın çıkarları doğrultusunda çalışmaktır." dedi.