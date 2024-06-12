Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Hill: "Red Bull için galibiyet Verstappen'in 'sakinliğine' bağlı"

F1 şampiyonu Damon Hill, Kanada'da soğukkanlılığını koruyarak galibiyete ulaşan Max Verstappen'in yarış esnasındaki genel tutumunu övdü.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Montreal'deki yarış öncesinde, Red Bull'un RB20 aracından Gilles Villleneuve Pisti'nde istendiği gibi bir performans elde edilemeyeceği öne sürülmüştü.

Yine de Verstappen cumartesi günkü sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etmeye çok yaklaştı, ancak yarışın ilk çizgisi Mercedes pilotu George Russell'a gitti.

Yarış boyunca, Verstappen değişen koşullara ve iki güvenlik aracı periyoduna rağmen kontrolü elinde tuttu.

Sky Sports F1 Podcast'te konuşan 1994 şampiyonu Hill, Verstappen'in performansını değerlendirirken şunları söyledi: "Bu yıl Red Bull için galibiyetin Max'in parlaklığı ve baskı altında sakin kalma becerisine bağlı olduğu birkaç yarış olduğunu söylemek zorundayız."

"Startta Russell'ı geçemediğinde korkuya kapılmamasından çok etkilendim. Yerini aldı ve doğru zamanı bekledi."

"Araçla ilgili sorunlardan şikayet etmesine rağmen radyoda her zaman oldukça rahat görünüyor. Rahat görünmediği tek zaman bir şeye ya da birine sinirlendiğinde öfkesini dışa vuruyor."

"Bunun dışında Formula 1'in en üst seviyesinde yarışabiliyor ve hâlâ net bir şekilde düşünüp strateji geliştirebiliyor ve fırsatları değerlendirebiliyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ferrari, bu sezonki geliştirme planını hızlandıracak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ferrari, bu sezonki geliştirme planını hızlandıracak

Ferrari, bu sezonki geliştirme planını hızlandıracak

Formula 1
Kanada GP
Ferrari, bu sezonki geliştirme planını hızlandıracak
Berger: "Mercedes Newey'i ikna ederse Verstappen'i de eder"

Berger: "Mercedes Newey'i ikna ederse Verstappen'i de eder"

Formula 1
Berger: "Mercedes Newey'i ikna ederse Verstappen'i de eder"
Clarkson: "Mercedes geri döndü"

Clarkson: "Mercedes geri döndü"

Formula 1
Kanada GP
Clarkson: "Mercedes geri döndü"

Son Haberler

Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek

Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek

MGP MotoGP
Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek
Bottas: "Roket bilimine değil, sadece daha fazla parçaya ihtiyacımız var"

Bottas: "Roket bilimine değil, sadece daha fazla parçaya ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
Kanada GP
Bottas: "Roket bilimine değil, sadece daha fazla parçaya ihtiyacımız var"
Hulkenberg: "Aracım sağlıklı çalışmadı, takımın bunu incelemesi gerekiyor"

Hulkenberg: "Aracım sağlıklı çalışmadı, takımın bunu incelemesi gerekiyor"

F1 Formula 1
Hulkenberg: "Aracım sağlıklı çalışmadı, takımın bunu incelemesi gerekiyor"
Allison: "Aracımızı sürücü dostu hale getirmek için zorluyoruz"

Allison: "Aracımızı sürücü dostu hale getirmek için zorluyoruz"

F1 Formula 1
Kanada GP
Allison: "Aracımızı sürücü dostu hale getirmek için zorluyoruz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye