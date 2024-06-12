Hill: "Red Bull için galibiyet Verstappen'in 'sakinliğine' bağlı"

Montreal'deki yarış öncesinde, Red Bull'un RB20 aracından Gilles Villleneuve Pisti'nde istendiği gibi bir performans elde edilemeyeceği öne sürülmüştü.

Yine de Verstappen cumartesi günkü sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etmeye çok yaklaştı, ancak yarışın ilk çizgisi Mercedes pilotu George Russell'a gitti.

Yarış boyunca, Verstappen değişen koşullara ve iki güvenlik aracı periyoduna rağmen kontrolü elinde tuttu.

Sky Sports F1 Podcast'te konuşan 1994 şampiyonu Hill, Verstappen'in performansını değerlendirirken şunları söyledi: "Bu yıl Red Bull için galibiyetin Max'in parlaklığı ve baskı altında sakin kalma becerisine bağlı olduğu birkaç yarış olduğunu söylemek zorundayız."

"Startta Russell'ı geçemediğinde korkuya kapılmamasından çok etkilendim. Yerini aldı ve doğru zamanı bekledi."

"Araçla ilgili sorunlardan şikayet etmesine rağmen radyoda her zaman oldukça rahat görünüyor. Rahat görünmediği tek zaman bir şeye ya da birine sinirlendiğinde öfkesini dışa vuruyor."

"Bunun dışında Formula 1'in en üst seviyesinde yarışabiliyor ve hâlâ net bir şekilde düşünüp strateji geliştirebiliyor ve fırsatları değerlendirebiliyor."