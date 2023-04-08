Hill: "Red Bull için asıl gösterge Bahreyn"

Şampiyonluğu koruma yolunda oldukça güçlü bir başlangıç yapan Red Bull, an itibariyle takımlar şampiyonasında 123 puana sahip -en yakın rakipleri Aston Martin ise sadece 65 puanda!

Pilotlar şampiyonasında ise zirve Bahreyn ve Avustralya'da kazandığı zaferlerle Max Verstappen'e ait, ikinci sırada ise Suudi Arabistan'da zafere ulaşan Sergio Perez bulunmakta.

Diğer takımlar o kadar geride ki, George Russell gibi isimler Red Bull'un hala gerçek hızını gizlediğini öne sürüyor, ancak Avustralya'da farkın bir anda azalması sonucu bu düşünceler biraz olsun hafiflemeye başladı.

Bu düşüncelere tamamen katılmayan Hill, durumun önümüzdeki yarışlarda daha da netleşeceğini, tüm bu kabus senaryolarının sebebinin ise Red Bull'un Bahreyn'deki galibiyeti olduğunu söylüyor.

F1 Nation podcast'ine konuşan Hill, "Belki de Avustralya'daki yarışı bir aykırı değer olarak görmeliyiz. Belki de bu son birkaç yarış temsil edici değildi."

"Bakmamız gereken asıl gösterge Bahreyn olabilir, nitekim Sakhir yüksek yere basma kuvvetine ve iyi lastik kullanımına ihtiyaç duyduğunuz, çok fazla aşınma olmayan bir pist -ve Red Bull bu pistte rakiplerini ezip geçti."

"Sıradaki pist Bakü, uzun düzlüklerimiz ve dar virajlarımız var. Çok yüksek yere basma gücüne ihtiyacınız yok çünkü uzun bir düzlük bulunuyor."

"Bir diğer faktör de bütçe sınırı nedeniyle diğerlerinin yetişmesinin zorlaşıp zorlaşmadığı. Acaba sınır nedeniyle Red Bull'un farkı açması daha da kolaylaştı mı?"

"Dört yarış sonra, beş yarış sonra, altı yarış sonra olayların nasıl gelişeceğini görmek gerçekten ilgimi çekecek." dedi.