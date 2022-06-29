Hill: "Piquet özür dilemeli"

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Piquet'nin Mercedes sürücüsüne yönelik ırkçı ifadeler kullandığı bir podcast'in su yüzüne çıkmasının ardından F1 padokundaki birçok isim, Hamilton'a desteğini göstermek için bir araya geldi.

Hem F1 hem de FIA, Piquet'in yorumlarını kınarken, Hamilton da spordaki "arkaik zihniyetleri değiştirmenin ve harekete geçme zamanının geldiğini" söyledi.

Kamuoyunda ise, henüz Hamilton'dan özür dilemeyen Piquet'nin padok erişiminin kısıtlanması yönünde birçok çağrı mevcut.

Sky F1 yorumcusu Damon Hill, Piquet'nin padoğa gelmesi durumunda artık "pek hoş karşılanacağını" düşünmüyor.

Hill, “Nelson'un daima pek haz edilmeyen birisi olduğunu hissetmişimdir, benim için de alışması kolay birisi değildi."

“Ancak bu yaşananlar solgun bir karakter olmanın da ötesinde. Brezilya ile Avrupa arasındaki dil farklılıklarından doğabilecek olası yanlış anlamalara izin vermek bile kesinlikle özür gerektiren bir şey."

"Ama ne tür bir özrün yeterli olacağından emin değilim. Gerçekten çok üzücü bir durum."

"Zavallı Lewis, buna sürekli katlanmak zorunda kalıyor. Belki de bizim anlayabileceğimizden çok daha fazla şey yaşadı."

Damon Hill Photo by: JEP / Motorsport Images

Autosport tarafından F1 ve FIA'nın işlem yapması gerekip gerekmediği sorulan Hill, Red Bull'un test ve yedek pilot Juri Vips'in benzer bir ifade kullanması nedeniyle sözleşmesini feshetme kararıyla bir kıyas yaptı.

Hill, "Piquet'nin yorumları, bir şeyin söylendiğine ve yapıldığına dair doğrulanabilir kanıtların bulunduğu bir durumdu."

"Diğer tarafta da hızlıca yaptırım uygulanan Juri Vips var. Sporun sadece politik doğruculuk peşinde koşmadığını, net önlemler aldığını görmeliyiz."

"Uzun bir süredir, sporun birtakım adımlar atmasını ve birtakım değerleri desteklediğini açıkça ifade ettim. Ancak buna karşı olan argüman, sporun politik olamayacağıydı. Yanıtları buydu; biz siyasi bir örgüt değiliz, yapamayız.

"Ama bu politika değil, bu insani değerleri korumaktır. Bir spor kesinlikle bu konularla ilgilenmeli.” dedi.