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Hill: "Pilotların üstünde büyük bir medya baskısı var"

1996 F1 şampiyonu Damon Hill'e göre sürücüler hiç görülmemiş bir medya baskısıyla karşı karşıya.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Damon Hill

Red Bull sürücü programı, birçok genç isme asla bulunamaz fırsatlar sunmasıyla, ancak bunu yaparken sürücüleri çok güçlü bir psikolojik savaşa maruz bırakmasıyla tanınıyor.

Bugüne kadar Red Bull tedrisatından birçok sürücü geçti, bunların arasında Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve Pierre Gasly gibi sporda kalıcı olan isimlerin yanı sıra kısa sürede silinen veya baskıya dayanamayan sürücüler de var.

Programa son katılan isim, gençliğini McLaren, son birkaç yılıysa Mercedes bünyesinde geçirdikten sonra nihayet F1'e yükselen Nyck de Vries, ancak kendisi zayıf bir başlangıcın ardından koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

De Vries üzerinden Red Bull programını ve zorlu danışman Helmut Marko'yu yorumlayan Damon Hill, işe bir de medya baskısı üzerinden bakıyor.

F1 Nation podcast'ine konuşan Hill, "[Marko] zorlu bir öğretmen, değil mi?" O sürücüler için zorlu bir usta ve her zaman da öyle oldu. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum. Belli ki bir yarış pilotu olarak kendisine karşı çok sertti ve bazı insanlar yarış pilotlarından en iyisini elde etmenin yolunun bu olduğuna inanıyor."

"Örneğin aynı tavrı Max Verstappen'e gösterirseniz karşılığını başarı olarak alırsınız. Kısacası kendisinin argümanı 'Güçlü olan hayatta kalır ve zayıf olanın sürüden atılır' şeklinde."

"Red Bull'daki değişim hareketleri rutinleşmiş vaziyette. Sezonun ortasında pilotlarını koltuktan kaldırıp 'tamam, sen gidiyorsun, başkası geliyor' diyebilirler. Bu sayede diğer gelen pilotun durumla nasıl başa çıktığını öğrenebiliyorlar." 

"Pilotların üstündeki baskı spor genelinde her zamankinden çok daha yoğun. Geçmişte bir pilot Minardi için yarışırdı, insanlar da 'yarışı nerede tamamladılar, neyse, her zamanki yer, umurumuzda değil' deyip geçerlerdi."

"Şimdi ise herkes mercek altında, herkes sporu Instagram'dan, Netflix'ten ve diğer platformlardan takip edebiliyor."

"Herkesin kariyerini adli tıp detaylarıyla inceliyoruz, bu açıdan bakınca pilotların işi çok daha zor. Daha önce başınıza gelmeyen şeylerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü spot ışıklarının altında, medyan kızgın sıcağında olmak yepyeni bir şey."

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