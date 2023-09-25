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Hill: "Piastri artık Norris ile savaşmaya hazır"

Eski F1 pilotu Damon Hill'e göre Lando Norris, Oscar Piastri tarafından yoğun bir baskı altına girmek üzere.

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Lando Norris, McLaren, 2nd position, sprays Champagne at Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium

Lando Norris, Daniel Ricciardo'ya üstünlük kurduğu son iki yılın ardından bu sezon Oscar Piastri'ye karşı savaşmak zorunda kaldı.

İngiliz pilot, yıl boyunca güçlü bir performans sergiledi ve çoğu zaman araçtan maksimumu almayı başardı.

Bu sayede de şampiyonayı takım arkadaşının epey önünde götürüyor. Fakat son haftalarda ikili arasındaki mücadele özellikle tek turda çok yakın geçmeye başladı.

Pazar günkü yarışta Norris yarışı önde bitiren olsa da, ikilinin temposu çok benzerdi.

1996 dünya şampiyonu ve Sky Sport F1 uzmanı Damon Hill, McLaren'in çaylak pilotu Piastri'nin sezon takım arkadaşı Norris'e meydan okumaya hazır olduğuna inanıyor.

Hill, "Piastri şimdiden Norris'e meydan okumaya hazır."

"Lando bunun sonsuza kadar devam edemeyeceğini anladı. Bu oyunda her zaman evinize gelip, bir fincan çay koyacak ve ayaklarını masaya uzatacak birileri vardır."

"Lando durumu görüyor. Daha önce de hızlı bir takım arkadaşına sahip olmanın her zaman iyi olmadığını söylemişti."

"Fakat takım için bu harika. Gelecek için güvenebilecekleri iki sürücüleri var ve ikisi de ön tarafta mücadele ediyor." dedi.

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