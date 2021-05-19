Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı" Sonraki / Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Damon Hill, ikinci pilotların öneminin giderek arttığını ve Sergio Perez'in RB16B ile performansını yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"

Meksikalı pilot, bu yıl Red Bull'a büyük umutlarla getirildi ve genel olarak herkes, Red Bull'un şampiyonluk savaşında Mercedes'e karşı üstünlük sağlayacağından emindi.

Ancak Perez, geride kalan dört yarışta takım arkadaşı Max Verstappen'le aynı sonuçları almaktan çok uzaktı ve takım arkadaşına neredeyse hiç yardım edemedi.

Oysa Mercedes, Valtteri Bottas sayesinde önemli stratejik hamleler yapabildi ve bunların son örneği son yarış İspanya Grand Prix'siydi.

F1 Nation Podcast'ine konuk olan Damon Hill, Perez'in bir an önce iyi performans göstermeye başlaması gerektiğini savundu.

Hill şöyle konuştu: "Perez, Red Bull'a daha fazla yardımcı olmak için sürüş seviyesini yükseltmek zorunda. Eğer sıralama turlarında daha yukarılarda olabilseydi, taktiksel anlamda daha faydalı olabilirdi."

"Şahsen Perez'in büyük bir fanıyım ve bu adımı atacağına olan inancım tam, fakat geçmişe bakarsanız Red Bull'da Verstappen'in temposuna ayak uydurmak kolay değil."

"İlerleme kaydettiğini göreceğiz ve bu önemli olacak, çünkü bunun bir taktik savaşı olduğunu biliyoruz. İkinci sürücülerin performanslarını seyretmek ilginç olacak. Bu savaşın kilit noktası onlar. Barselona'daki yarış tamamen taktikseldi ve bu açıdan gerçekten etkileyiciydi." 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"

Önceki haber

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"

Sonraki haber

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

38 dk
2
Formula 1

Horner: "Red Bull, Monako'da yenilmemeli"

14s
3
Formula 1

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"

2s
4
Formula 1

Bottas, neden daha "bencil" bir yaklaşıma geçtiğini açıkladı

3s
5
Formula 1

Ferrari, beyaz çizgilerin pist sınırları sorunun çözümü olduğunu düşünmüyor

18s
Son Haberler
Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!
F1

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

38dk
Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"
F1

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

1s
Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"
F1

Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"

1s
Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"
F1

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"

2s
Russell, Williams'ın 750. yarışı için heyecanlı
F1

Russell, Williams'ın 750. yarışı için heyecanlı

2s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte" Monako GP
Formula 1

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı" Monako GP
Formula 1

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"

Russell, Williams'ın 750. yarışı için heyecanlı Monako GP
Formula 1

Russell, Williams'ın 750. yarışı için heyecanlı

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

Bottas, neden daha "bencil" bir yaklaşıma geçtiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Bottas, neden daha "bencil" bir yaklaşıma geçtiğini açıkladı

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"

Ferrari, beyaz çizgilerin pist sınırları sorunun çözümü olduğunu düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, beyaz çizgilerin pist sınırları sorunun çözümü olduğunu düşünmüyor

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"
Formula 1 Formula 1

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

Wolff: "Monako'da yenilmesi gereken takım Mercedes değil, Red Bull"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Monako'da yenilmesi gereken takım Mercedes değil, Red Bull"

Ricciardo: ''Monako GP, bu yıl biraz boş hissettirecek''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Monako GP, bu yıl biraz boş hissettirecek''

Pirelli, Monako'ya C5 lastiği götürecek
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Monako'ya C5 lastiği götürecek

Son Haberler

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"
Formula 1 Formula 1

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.