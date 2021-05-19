Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"

Meksikalı pilot, bu yıl Red Bull'a büyük umutlarla getirildi ve genel olarak herkes, Red Bull'un şampiyonluk savaşında Mercedes'e karşı üstünlük sağlayacağından emindi.

Ancak Perez, geride kalan dört yarışta takım arkadaşı Max Verstappen'le aynı sonuçları almaktan çok uzaktı ve takım arkadaşına neredeyse hiç yardım edemedi.

Oysa Mercedes, Valtteri Bottas sayesinde önemli stratejik hamleler yapabildi ve bunların son örneği son yarış İspanya Grand Prix'siydi.

F1 Nation Podcast'ine konuk olan Damon Hill, Perez'in bir an önce iyi performans göstermeye başlaması gerektiğini savundu.

Hill şöyle konuştu: "Perez, Red Bull'a daha fazla yardımcı olmak için sürüş seviyesini yükseltmek zorunda. Eğer sıralama turlarında daha yukarılarda olabilseydi, taktiksel anlamda daha faydalı olabilirdi."

"Şahsen Perez'in büyük bir fanıyım ve bu adımı atacağına olan inancım tam, fakat geçmişe bakarsanız Red Bull'da Verstappen'in temposuna ayak uydurmak kolay değil."

"İlerleme kaydettiğini göreceğiz ve bu önemli olacak, çünkü bunun bir taktik savaşı olduğunu biliyoruz. İkinci sürücülerin performanslarını seyretmek ilginç olacak. Bu savaşın kilit noktası onlar. Barselona'daki yarış tamamen taktikseldi ve bu açıdan gerçekten etkileyiciydi."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images