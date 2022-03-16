Brundle, Perez'in bu yıl dünya şampiyonu olabileceğini düşünmüyor

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Perez, Red Bull'daki ilk sezonunda dünya şampiyonu Max Verstappen'in yanında ikinci planda kaldı ve 2021'de takım arkadaşının yarısından daha az puan aldı.

Meksikalı sürücü bu yıl Red Bull'da Verstappen ile mücadele etmek istediğini ancak sezon içerisinde takım arkadaşını alt etmek için bir "iç savaş" vermesi gerektiğini söyledi.

Brundle, Hamilton ve Verstappen'in, Perez dahil olmak üzere gridin geri kalanından bir gömlek daha üstün olduklarını düşünüyor.

Brundle, "Perez'in, Lewis ve Max ile aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum. Şu anda hiç kimse o seviyede değil."

"Asıl soru, George Russell'ın ya da başka birinin o seviyeye gelip gelemeyeceği." dedi.

Formula 1, sezon öncesi testlerinde Red Bull, Ferrari, McLaren ve Mercedes oldukça hızlı göründükleri için bu sezon ön grupta daha fazla takımın mücadele etmesini umuyor.

Sky Sport analisti Brundle da, Formula 1'in yeni düzenlemelerinin, takımların ne kadar rekabetçi olacağı konusunda bilinmezliklere yol açtığı için bu konuda hemfikir.

Brundle yine de, araçlarının 2021'deki gibi hızlı olması durumunda Verstappen ve Hamilton'ın bir kez daha mücadele etmelerinin olası olduğunu söyledi.

Brundle "İki Ferrari sürücüsünün de büyük taraftarıyım. Herkes Ferrari'nin iyi olmasını istemiyor mu?"

"Bu nedenle, umarım sezon boyunca dört ya da beş takım rekabet eder. Ancak şu anda, başka biri dünya şampiyonluğu için yarışabileceğini kanıtlayana kadar sadece Max ve Lewis'i düşünebilirsiniz."

"Eğer son beş sezonda, Sergio'nun Max'a olan ve Valtteri'nin Hamilton'a olan puan farkına bakarsanız her şeyin ortada olduğu görülüyor. Max ve Lewis bir adım öndeler." dedi.