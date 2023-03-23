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Hill: "Perez şampiyonluk için savaşmadan pes etmeyecektir"

1996 Formula 1 şampiyonu Damon Hill, sezonun ikinci yarışında galibiyete ulaşan Sergio Perez'in bu yıl şampiyonluk için savaşacağını düşünüyor.

Filip Cleeren
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Yardımcı Editör:
Andrew van Leeuwen
Hill: "Perez şampiyonluk için savaşmadan pes etmeyecektir"
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Sıralama turlarındaki tahrik mili arızası nedeniyle Cumartesi gününü 15. sırada kapatan Verstappen, pole pozisyonunun takım arkadaşına gitmesini izlemek zorunda kaldı.

Yarışta hızlıca tırmanan ve yarışın orta noktasında ikinciliğe yükselen Verstappen'in hedefi elbette galibiyetti, ancak farkı iyi bir şekilde yöneten ve hızlı turlara cevap verebilen Perez yaklaşık beş saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Her ikisi de birer galibiyete sahip olan Red Bull pilotları, Avustralya GP'sine şampiyonada sadece bir puan farkla gidiyor; önde kalan taraf, Cidde'de en hızlı turu atmayı başararak ekstra bir puanı hanesine yazdıran Verstappen.

Perez'in bu güçlü performansını yorumlayan Damon Hill ise Meksikalı pilotun artık bir şampiyonluk adayı olabileceğini düşünüyor.

Ten Network'e konuşan Hill, "Checo neyle karşı karşıya olduğunu biliyor ama savaşmadan pes etmeyecektir. Oldukça ilginç olabilir."

"Bence sorun Max'in doğası nedeniyle Checo tarafından engellenmediğinden emin olmak için takıma ne kadar baskı yapabileceğinde."

"Spor açısından bakıldığında, Checo'ya takım içinde eşit şartlarda mücadele etmesi için her türlü fırsatı tanımaları gerektiğini düşünüyorum; nitekim Verstappen ailesinin Red Bull üzerindeki baskısının yoğun olacağını biliyorum."

"Checo, 'Ben sizin geleceğinizim' kartını oynayacak, 'tüm fırsatlar benim etrafımda şekilleniyor' diyecek ve onları kullanacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Son birkaç yıldır tüm yapılanmasını Verstappen'in üstüne kuran Red Bull "ikinci pilot" olmak için hiç kolay bir yer değil; nitekim Pierre Gasly ve Alex Albon gibi genç yetenekler başarılı olamadılar.

Perez'i bu ikiliyle kıyaslayan Hill, "Oraya giden genç pilotların yalnız kaldığını, gözlerinin korktuğunu ve başka yerlere gitmek zorunda kaldıklarını gördük. Mark Webber ve Daniel Ricciardo'nun bile bunu yaşadığını söyleyebiliriz.

"Red Bull zorlu bir ortam. Size kol kanat gerip 'sana göz kulak olacağız, merak etme' demiyorlar."

"Checo'nun yanındaysa bir ekip var, dolayısıyla işlerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

"Ne olursa olsun, Verstappen ailesi bunu sineye çekmeyecektir. Suudi Arabistan'dan sonra Max'in nasıl olduğunu gördünüz. Somurtmak çok güçlü bir kelime değil diyebilirim. İşlerin gidişatından dolayı çok mutsuz görünüyordu. İkinci olmak hoşlarına gitmiyor." dedi.

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