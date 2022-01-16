Hill: "Perez, Red Bull'un içindeki güçlere karşı koyabildi"

Red Bull'da Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılmasından bu yana Max Verstappen'in yanına neredeyse her yıl farklı bir pilot getirildi.

2019'de Pierre Gasly, sezonun ilk yarısında takımla piste çıkarken, sonra direksiyona Alex Albon geçti ve ertesi yıl da takımda kaldı.

Ancak Albon'un 2020 performansı yeterli bulunmayınca, bu kez koltuğa daha tecrübeli bir isim olan Sergio Perez getirildi.

Perez geçen yıl inişli çıkışlı bir yıl geçirdi fakat ilk yılında dört podyum alıp, bir de galibiyet elde etti. Diğer tarafta Gasly de, AlphaTauri'ye dönmesinin ardından iyi bir performans sergiliyor.

Eski F1 pilotu ve Sky Sports yorumcusu Damon Hill, F1 Nation podcastinde, Gasly'nin şu anda Perez'le benzer seviyede performans sergilediğini söyledi.

Fakat Hill, Perez'in deneyimi ve gücü sayesinde ilk yılında diğerlerinden daha iyi bir iş yaptığını düşünüyor.

Hill, "Bence ikisi aynı kategoride."

"Gasly, aracın potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı başardı ve bunu tutarlı bir şekilde yaptı."

"Ayrıca kendi yeteneklerinden hiç şüphesi yok gibi görünüyor fakat aşırı özgüvenli de görünmüyor."

"Bu adamın yetenekli olduğu açık."

"Soru şu: Böyle bir sürücü Red Bull Racing'e katıldığında ne olacak? Gördüğümüz gibi bu takımdaki birçok sürücü orada kalıcı olamadı, örneğin Alex Albon'da da durum böyleydi." "Fakat Sergio bana her zaman Red Bull'un içindeki güçlere karşı koyabilecek biri gibi geldi çünkü çok büyük bir deneyime sahip. Bu gibi durumlarda genç sürücüler zorlanmaya başlıyorlar." "Her ne kadar programda yetişten sürücüler Red Bull'a borçlu olduklarını için, bu gibi durumlarda itiraz etmeleri ve çizgilerine sadık kalmaları zor olsa da takımdaki yerlerini savunmak için daha sert davranmaları gerekiyor." "Öğrenmeleri gereken şey bu." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images