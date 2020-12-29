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Formula 1 / Son dakika

Hill: "Perez, Ferrari'ye tam uyardı"

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Hill: "Perez, Ferrari'ye tam uyardı"
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Eski F1 dünya şampiyonu Damon Hill, Sergio Perez'in aslında tam Ferrari'ye göre bir pilot olduğunu düşünüyor.

Sergio Perez, Racing Point'in Sebastian Vettel ile anlaşmasının ardından koltuksuz kaldı ancak kariyerinin en iyi sezonunu geçirmesiyle beraber 2021 Red Bull koltuğunu kaptı.

Meksikalı pilotun ismi geçmiş yıllarda Ferrari, Renault ve McLaren gibi takımlarla sık sık anılıyordu.

Ancak Ferrari, Vettel'le yollarını ayırma kararı almış olmasına rağmen Perez'le anlaşmak yerine Carlos Sainz'la anlaştı.

Eski F1 dünya şampiyonu Damon Hill, Perez'in yapısı gereği Ferrari'ye tam uyacağını düşünüyor.

Natalie Pinkham'ın 'In The Pink' podcastinde konuşan 1996 Dünya Şampiyonu Hill, “Red Bull'un Perez'le anlaşması harika bir hamle, ancak çok uzun zamandır onu Ferrari'de yarışırken görmek istediğimi söylüyorum. Bunu isterdim."

"Bence bir takım için gerçekten çok sağlam bir sürücü ve kurtarıcı. Apolitik biri gibi görünüyor ve çok seviliyor."

“Meksika Grand Prix'sine ilk gidişimizde ondan çok etkilenmiştim ve o yerel kahraman olduğu için durmaksızın çalıştırıldı. Ama yüzünde hep bir gülümseme vardı ve herkese ne isterlerse onu verdi. Meksikalı taraftarlar çok hevesliydi."

"Sadece 'Sergio'yu bir Ferrari'ye koyarsanız çılgına dönerler' diye düşündüm. Bütün Amerika onu desteklerdi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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