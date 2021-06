Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"

Geçen yıl harika bir performans göstermesine rağmen Racing Point takımından ayrılan Perez, Red Bull'un kararıyla beraber 2021'i kenarda geçirmekten kurtulmuştu.

Meksikalı pilot, Red Bull'la henüz altıncı yarışında galibiyete ulaştı ve giderek daha iyi performans göstermeye başladı.

Perez, Bakü'de Max Verstappen yarış dışı kaldığı için şanslıydı fakat Lewis Hamilton'la iyi şekilde mücadele etti ve tam da Red Bull'un ihtiyaç duyduğu performansı sergiledi.

Hill, F1 Nation podcast'inde, "Sergio Perez sürekli gelişiyor ve giderek daha iyi performans gösteriyor. Daha fazla güven hissediyor ve takım da ona yardım ediyor. Şimdiye kadar yeni bir araca ve ekibe alışıp, kendisini yeniden rahat etmesi biraz zaman aldı. En iyi seviyesinde olduğunda, özellikle yarışta çok hızlı oluyor. Sergio, sadece sıralama turlarında iyi görünen bazı sürücüler gibi değil. Valtteri Bottas sıralama turlarında hızlı olabilir ancak yarışlarda daha düşük performans gösteriyor."

"Perez deneyimli ve çok hızlı bir yarışçı, direksiyon başında her zaman sakin kalıyor. Bakü'de bütün bir yarışta tek bir hata dahi yapmadı. Lewis'in onu nasıl yenebileceği konusunda fikirlerinin ve zamanının tükendiğini görebiliyordunuz. Sürekli telsizden orta sektörde onunla kalamayacağını söylüyordu. Perez deneyimli bir pilot, kokpit içerisinde ve yarışta çok güçlü."

Hill, Red Bull'un artık Mercedes'i yenebilecek seviyeye geldiği görüşünde.

"Mercedes'in şimdi rakibi var ve takım önde kalmak için çaba sarf etmek zorunda kalacağını biliyor. Bakü'de Red Bull Racing mükemmel bir tempo gösterdi ve Mercedes yine lastik ısıtmada sorunlar yaşadı."

"Bana göre Mercedes tüm kaynakları gelecek yıla aktardı ve bu aracı olması gerektiği kadar geliştirmedi. Şampiyonluk şanslarını devam ettirmek için, iki tarafta da savaşmak zorunda kalacaklar. Yani gelecek yıla hazırlanmaları ve mevcut sezonda gelişmeye çalışmaları gerekecek."

"Red Bull Racing, herhangi bir fırsat varsa bunu değerlendirmeye hazır. Mercedes biraz geriye düşmesi halinde, şampiyonluğu kaybedebileceklerini biliyor."

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, spray Champagne on the podium

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images