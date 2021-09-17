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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Hill: "Öfkeli Bottas, sonunda ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi"

Damon Hill, İtalya GP'de 'öfkeyle' yarışan Valteri Bottas'ın, hepimizin kendisinden istediği 'ateşi' sonunda gösterdiğini söyledi.

Hill: "Öfkeli Bottas, sonunda ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi"

Hill, İtalya Grand Prix'sinin Finlandiyalı sürücü için takımdaki en iyi hafta sonu olduğunu ve Mercedes'in bile bunu hissettiğini düşünüyor.

Mercedes, 2021'in Bottas ile yarıştıkları son sezon olacağını açıkladıktan sonra Bottas, Monza'da mükemmele yakın hafta sonunu geçirdi.

Eğer motor cezası ile gridin arkasına düşmeseydi, büyük olasılıkla hafta sonunu galibiyetle taçlandıracaktı.

Bottas, Cuma günü sıralama turlarında en hızlı sürücüydü ve Cumartesi günü sprint sıralamasını kazandı. Yarışa, gridin arkasından başlayarak üçüncülüğe kadar yükseldi.

Sergio Perez'i geçmeyi başarsaydı daha da yukarıda olabilirdi ancak Meksikalı pilotu geçemedi ve lastikleri de artık bitmek üzereydi.

Hill, biraz öfkenin, sonunda Formula 1 taraftarlarının beklediği Bottas'ı gösterdiğini söyledi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hill, Bottas'ın Perez'in arkasında takılı kalması hakkında F1 Nation'a, "Lastikleri bitmişti."

"Sert lastiklerde harika olduğunu düşünmüştüm. Çok iyi ilerleme kaydetti. Daha sonra orta lastiklerde hızlıydı ama çabucak tükendi. İki tur daha devam edebilecek lastiği kaldığını, Perez'i geçemediğini ve sonrasında yarışın onun için bittiğini söyledi."

"Sonrasında ona, 'Daha önce hiç 19. sıradan 3. sıraya yükseldin mi?' diye sordum ve 'Hayır, bu kariyerimde bir ilk.' dedi."

"Bottas'ı ayrıca takdir ediyorum. Bütün hafta sonu yıkıp geçti."

"Cuma günü, Sprint yarışına önde başlayabilmek için, muhteşem bir tur attı. Daha sonra Cumartesi günü sprint yarışında, alıp götürdü. Sprint yarışında muhteşemdi."

"Pist üstü şef mühendisi  Andy Shovlin bile, Bottas'ın kendisi ve Mercedes için, bu yılın en iyi hafta sonunu geçirdi dedi. Gerçekten çok güçlüydü."

"Kendisini ateşlediği an, ne kadar hızlı olduğunu gösterdi. Ancak, geriden başlamak zorunda kalınca hepsi gölgelendi. Daha sonra arkalardan, yukarı geldi ve çok fazla olay yaşandığı için kimse fark etmedi." şeklinde konuştu.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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