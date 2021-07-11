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Formula 1 Haberler

Hill: ''Norris çok, çok özel''

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Damon Hill, Norris'in çok özel bir yetenek olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Hill: ''Norris çok, çok özel''

Norris, Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda sıralama turlarını ikinci sırada tamamladıktan sonra, yarışta üçüncü oldu ve 2021 sezonunda sürdürdüğü güçlü performansına bir podyum daha ekledi.

Norris, 2021 sezonunda şu ana kadar yapılan her yarıştan puan alan tek sürücü oldu. İngiliz pilot, Avusturya Grand Prix'sinde beş saniye ceza almasına rağmen yarışı üçüncü sırada tamamlayabildi ve Hill ise Norris'in gerçekten özel olduğunu düşündüğünü belirtti.

F1 Nation podcastinde konuşan Hill şu ifadeleri kullandı: ''Jeremy Clarkson, 'Lando gerçekten iyi mi?' diye bir tweet attı. Zak Brown da, 'bence evet' diye bir cevap verdi.''

''Lando çok, çok özel. Burada bir şüphe yok. George Russell hakkında da konuşuyoruz hatta İngiliz sürücüler hakkında konuşuyoruz. İngiliz sürücülerin geleceği parlak.''

Hill, Norris ve Williams sürücüsü Russell'ı karşılaştırmadı ve ikisinin de inanılmaz olduğunu düşündüğünü belirtti.

1996 dünya şampiyonu, ''Seçmek istemiyorum çünkü bence Lando'nun da, George gibi kendini kanıtlama şansı oldu. İkisi de kesinlikle inanılmaz.'' ifadelerini kullandı.

Norris şu anda sürücüler şampiyonasında 101 puanla dördüncü sırada ve üçüncü sıradaki Sergio Perez'in sadece 3 puan arkasında.

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