Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Hill: "Newey, Aston Martin'in tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir"

1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Aston Martin ile anlaşmanın Adrian Newey için en mantıklı seçim olacağıg örüşünde.

Ezel Tan
Damon Hill

Damon Hill

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Newey'nin 2024 sonrasında Aston Martin'e katılması bekleniyor ve tarafların dört yıllık bir anlaşma imzaladığı iddiası var.

Resmi açıklamanın eylül ayında gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Damon Hill'e göre Aston Martin, Newey'e ihtiyaç duyduğu ortamı ve imkanları sağlayabilecek en iyi takım olabilir.

Hill, F1 Nation podcast'inde şunları söyledi: “Ferrari ve McLaren Adrian'ın mali taleplerini karşılayamadı, ki zaten mükemmel şekilde işleyen yapıyı değiştirmek yanlış olur."

"Bence Aston Martin Newey için ideal seçim. Bu takımın potansiyelini ortaya çıkarabilir."

"İnsanlar genellikle Adrian'ın büyük bir aerodinami gurusu olduğunu söyler. Fakat onun üstün yeteneği yarış aracını bir bütün olarak anlıyor olması."

"Aerodinami, şasi ve motor gibi tüm alanlarda iyi bir anlayışa sahip. Sürücüyü her zaman aklında tutuyor - bu da onun derin vizyonunun bir parçası.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Audi koltuğu için adı geçen son isim Vettel!

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"

Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"
Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor

Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor

Formula 1
Hollanda GP
Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor
Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"

Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"

World Superbike
Algarve
Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"

Son Haberler

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

F1 Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

F1 Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

SBK World Superbike
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

F1 Formula 1
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye