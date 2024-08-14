Hill: "Newey, Aston Martin'in tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir"
1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Aston Martin ile anlaşmanın Adrian Newey için en mantıklı seçim olacağıg örüşünde.
Damon Hill
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Newey'nin 2024 sonrasında Aston Martin'e katılması bekleniyor ve tarafların dört yıllık bir anlaşma imzaladığı iddiası var.
Resmi açıklamanın eylül ayında gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Damon Hill'e göre Aston Martin, Newey'e ihtiyaç duyduğu ortamı ve imkanları sağlayabilecek en iyi takım olabilir.
Hill, F1 Nation podcast'inde şunları söyledi: “Ferrari ve McLaren Adrian'ın mali taleplerini karşılayamadı, ki zaten mükemmel şekilde işleyen yapıyı değiştirmek yanlış olur."
"Bence Aston Martin Newey için ideal seçim. Bu takımın potansiyelini ortaya çıkarabilir."
"İnsanlar genellikle Adrian'ın büyük bir aerodinami gurusu olduğunu söyler. Fakat onun üstün yeteneği yarış aracını bir bütün olarak anlıyor olması."
"Aerodinami, şasi ve motor gibi tüm alanlarda iyi bir anlayışa sahip. Sürücüyü her zaman aklında tutuyor - bu da onun derin vizyonunun bir parçası.”
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