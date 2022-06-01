Hill: "Mick'in kazası olduğundan daha kötü göründü"

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Schumacher, Monako Grand Prix'sinde Yuki Tsunoda'yı kovalarken Yüzme Havuzu bölgesinde aracının kontrolünü kaybetti.

Schumacher, çizgiden sadece "10 cm" uzakta olduğunu ancak bunun kontrolü kaybetmesine ve aracın bariyerlere çarpmasına yettiğini söyledi.

Kazanın etkisi öyle büyüktü ki aracı ikiye ayrılırken, arka süspansiyon ve vites kutusu bir tarafa, Schumacher başka bir yere gitti.

Haas pilotu önlem amaçlı tıbbi merkeze götürülmeden önce yardım almadan aracından çıktı ve iyi olduğunu söyledi.

Hill bunun, aracın çeşitli taraflarında farklı çarpma alanları olduğunu ve şasinin kırılarak sürücünün vücudundaki yükü en aza indirdiğini açıkladı.

Hill, "Dürüst olmak gerekirse bir Formula 1 aracını doğru yerden çarparsanız, ters döndüğünü ve boylamasına değil, enlemesine darbe aldığını görürsünüz. Yani o yönde zayıflar ve bazen ayrılması için tasarlanıyorlar."

"Fakat evet çok tehlikeli göründü."

"Aslında görevlilerin aracın arkasını toplaması ve el arabası gibi itmeleri çok eğlenceliydi."

"Fakat olduğundan kötü göründü."

"Dönerek kaza yapması aslında iyi bir şey çünkü enerjiyi dağıtıyor ve şok, sürücünün oturduğu kokpite değil aracın arkasının kırılmasına gidiyor." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 crash Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ne yazık ki Haas'ın enkazının yaklaşık 1 milyon dolara mâl olduğu söyleniyor.

Takım patronu Steiner, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bence maliyet çok fazla olacak çünkü tüm süspaniyon, sol ön taraf dışında gitmiş durumda."

"O tarafta hâlâ bir şeyler var ama kalanı, karbon tozu."

"Para açısından bir şey bilmiyorum ama vites kutusu, tüm gövde ve radyatörler gitmiş durumda. 500.000-1 milyon dolar arasında bir şey olacağını söyleyebilirim."

Schumacher'in Monako kazası, Suudi Arabistan'da yaptığı kazaya oldukça benzerdi.