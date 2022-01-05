Hill: "Mick Schumacher'in F1 performansını değerlendirmek zor"

Mick Schumacher, Formula 1'deki ilk yılında pozitif bir izlenim bıraktı. Alman pilot yavaş Haas'la, takım arkadaşı Nikita Mazepin'e oranla çok daha hızlıydı.

Performansını puana dönüştürmeyi başaramasa da, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başaran Mick, Macaristan GP'de'de 12. olarak bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Geçmişte Mick'in babası Michael ile tekerlek tekerleğe savaşlar veren Damon Hill, çaylak pilotun performansı hakkında net bir şey söylemekten kaçındı.

Sky Sports'ta görev yapan Hill, Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: “Bu yıl ona, çok yüksek beklentiler olmadan öğrenme fırsatı verildi”

"İlgi odağı olabilir ama sadece kendi işini yapıyor. En büyük sorun da burada yatıyor. "

"Şu anda kendi ayakları üzerinde durabiliyor gibi görünüyor ve açıkçası takımdan sadece pozitif şeyler duydum."

"Çok çalışıyor ve ne yapılması gerektiğini anlıyor."

"Bir noktada daha rekabetçi bir takıma sahip olması gerekiyor. Belki gelecek sezon Haas'la olabilir."

"Fakat bu yıl biraz geri planda gizlendi ve bunun hakkında hüküm veremeyiz. Performansını yargılamak çok ama çok zor."

"Sonunda iyi biri. Hep 'merhaba' diyor. Michael'a o kadar yakın değildim... Pistte zaman zaman gerçekten yakındık fakat sosyal düzeyde değil."

"Michael'ı anlamak zordu, oysa Mick büyük ölçüde Amerika'da büyüdü. Mick babasının başlangıç zamanına kıyasla biraz daha dünyevi olabilir."

"Hayat beklenmedik ve tatsız sürprizlerle dolu"

Schumacher belgeseli Eylül ayında Netflix'te yayınlandı. Hill, geçmişte yaşadıkları şiddetli rekabete rağmen belgeseli izledi.

Fikri sorulduğunda Hill, “Bunu esas olarak Corinna'dan gelen bir sevgi mektubu olarak görüyorum."

"Bu onun insan tarafını gösterdi, yarıştığımızda görmediğimiz bir tarafı."

"Sert tarafı gösterilmedi."

"Ancak bir kişinin tam bir resmini nasıl gösterebilirsiniz?"

"Dilediğiniz kadar biyografi yazabilir veya çok sayıda belgesel çekebilirsiniz. Fakat hepsi anlık görüntüdür."

"Yaşananlar kesinlikle trajik ve yaşadığı şeyler için Schumachers'e sempati duyuyorum."

"Bunu kimse için dileyemezsin. Hayat beklenmedik ve tatsız sürprizlerle dolu.” dedi.