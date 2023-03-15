Hill: "Mercedes'te takıma en çok baskıyı Hamilton yapıyor"

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Mercedes, bu yıla pek iyi başlayamamasının ardından eleştiri oklarının üzerine çevrildiği takım konumunda yer alıyor.

Takımı eleştirenler arasında Lewis Hamilton da var. İngiliz pilot, geçtiğimiz günlerde Mercedes'in 2023 aracını tasarlarken "kendisini dinlemediğini" belirtmişti.

Damon Hill, F1 Nation podcast'inde şöyle dedi: "Personeli eleştirmek zor. Kimseye çok yüklenmek, suçu birine atmak istemezsiniz ama Formula 1 öyle bir düzene sahip ki bunu saklamak mümkün değil."

"Birileri mutlaka neyin doğru neyin yanlış yapıldığını araştıracak ve hata yapanlar ciddi baskı altında kalacak."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Mattia Binotto'nun Ferrari'den ayrılmak zorunda olduğunu düşünmüyorum ama ayrıldı. Bu sporun doğasında var."

"Mercedes'te Lewis bu konuyu gündeme getirdi. Geldi ve 'Takıma [aracın rekabetçi olmayacağını] söyledim, beni dinlemediler.' dedi."

"Mercedes'te takıma en çok baskı yapan Lewis'tir. Sorunu biliyorlar, çözmek zorunda olduklarını da biliyorlar. Toto Wolff hep 'Bu bizim neler yapabileceğimizi göstermek için iyi bir fırsat' der."

"Mercedes'i silip atmak ve bunu düzeltemeyeceklerini söylemek aptallık olur. Fakat sorun çok temel. Sorunun sidepodlar olmadığını söylüyorlar ama bu bölüm Williams hariç herkesten farklı."

"Aston Martin, tıpkı Ferrari gibi, orijinalinden daha büyük yan sidepoda sahip Red Bull'un bir kopyası."

"Araç gelişiminde tüm takımlar bir yöne doğru ilerlerken, Mercedes temelde sorunlu görünen konseptle devam ediyor."