Hill, Mercedes'in sorunlarının sidepod tasarımından kaynaklandığını düşünüyor

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Mercedes, Bahreyn testlerinin en çok konuşulan takımlarından biriydi. Barselona testine göre neredeyse farklı bir araçla gelen takım, özellikle radikal sidepod tasarımıyla dikkat çekmişti. Ancak Mercedes, testler boyunca dalgalanma sorunuyla boğuşmuş, George Russell ve Lewis Hamilton'ın araç üstü görüntülerinde zıpladıkları görülmüştü. Red Bull ve Ferrari bu sorundan fazla etkilenmezken, Damon Hill Mercedes'in sidepod tasarımıyla birtakım problemler yaşıyor olma ihtimalinden bahsetti ve dalgalanma sorununun da buradan kaynaklanıyor olabileceğini öne sürdü. F1 Nation podcast'ine konuşan Hill, "Araç artık yere o kadar çok yapışıyor ki, zemini kontrol etmekte zorlandıklarını düşünüyorum."

"İşte bu yüzden o ekstra parçaları yerleştirdiler ya da ekstra parçaların kullanımı için dilekçe verdiler."

"Mercedes'e bakarsanız, tabanda geniş bir alan var çünkü çok ince sidepodlara sahipler. Zemini sağlam tutacak pek bir şey yok!"

"Aracın arka kısmının aerodinamiğini kontrol etmek için sorun yaratan bu esneklikten daha fazla etkileniyor olabilirler."

"Bunu düzeltirlerse belki de yere basma gücünü kontrol altına alabilecekler." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pazartesi günü Lewis Hamilton, sorunları Bahreyn için zamanında çözmeye çalışırken Mercedes'in iki önemli toplantı planladığını açıkladı.

Hill, Red Bull gibi takımların sorunun üstesinden ne kadar çabuk gelebildiği göz önüne alındığında, dalgalanma sorununun nispeten kolaylıkla çözülebileceğinden emin.

Eski dünya şampiyonu, "Mercedes'in de bazı sorunları olduğunu biliyoruz, ancak bunlar düzeltilebilir."

"Red Bull bunu düzeltmiş gibi görünüyor, tutarlı ve düzgün çalışan bir araca sahipler, bu yüzden yakında diğer takımlar da ideal çözümü bulunca güç dengeleri değişebilir."

"McLaren'ın Barcelona'da olmayan bazı sorunları olduğunu biliyoruz, ancak rekabetçi görünüyorlar." dedi.