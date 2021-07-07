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Hill: “Mercedes’in şansı tersine dönüyor”

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Mercedes’in hibrit çağda ilk kez arka arkaya 5 yarış kaybetmesi ardından Damon Hill, Alman takımın şansının tersine döndüğünü söyledi.

Hill: “Mercedes’in şansı tersine dönüyor”

Mercedes, bu sezon en son galibiyetini mayıs ayında İspanya Grand Prix’sinde kazandı ve şu anda hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında Red Bull’un gerisinde bulunuyor.

Max Verstappen, arka arkaya son üç yarışı kazanarak Lewis Hamilton’a karşı 32 puanlık üstünlük yakaladı. Bunun ardından eski F1 pilotu Jolyon Palmer, Avusturya Grand Prix’sinde Mercedes’in Bottas’ın Hamilton’ı geçmesine izin vererek “pilotlar şampiyonasında beyaz bayrak çekmiş olabileceğini” söyledi.

Fakat Hill, Mercedes’in kolay kolay pes etmeyeceğini düşünse de Mercedes’in sekizinci şampiyonluğunu almasının “zor” olduğu görüşünde.

Sky Sports F1’e verdiği demeçte Hill, “[Şampiyonluğu kazanmaları] zor, eminim şu anda kimsenin bu konuda şüphesi kalmamıştır.”

“Bence sezonun başında rekabetin çok kıyasıya olacağı görünüyordu. Kimin zirvede olacağı Mercedes ve Red Bull arasında ileri geri el değiştirdi.”

“Mercedes ve Red Bull dediğimde, Mercedes’te Lewis Hamilton ve Red Bull’da Max Verstappen’den bahsediyorum.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Erik Junius

“Toto Wolff, ‘eksiğimizi kapatmamız için sadece bir yarış dışı yetiyor’ diyerek cesur bir izlenim yaratmaya çalıştı ama bu yarış dışı kalma olayı tam tersi yönde de olabilir.”

“Max’in Avusturya’da yaptığı gibi arayı açtığını görebiliyoruz.” yorumlarında bulundu.

Ayrıca Hill, yaklaşan Britanya Grand Prix’sinin Hamilton’ın şampiyonluk umutları için çok önemli olduğunu da belirtti.

“Bence Silverstone ilginç olacak. Uzun zamandır, belki de Barselona’daki yarıştan beri görmediğimiz türden bir pist.”

“Fakat, aynı zamanda Lewis’in ve Mercedes’in genellikle güçlü olduğu bir pist.”

“Silverstone’da tamamen farklı bir format uygulacağını unutmamak gerek. Bu yüzden, yarışla ilgili birçok belirsizlik var.”

“Sıralamalarda sadece hızlı olmak yeterli olmayabilir çünkü cumartesi günü sprint yarışı olacak. Bu nedenle, Silverstone’da iyi bir şekilde yönetmeleri gereken büyük bir tehlike var.”

“Bence şu an Mercedes’in bunca yılki şansının tersine döndüğünü hissediyoruz. Bu yüzden, Silverstone çok önemli olacak.”

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