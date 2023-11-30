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Formula 1 Abu Dabi GP
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Hill: "Mercedes'in geri döneceğinden eminim"

Damon Hill, Lewis Hamilton'ın gelecek sezonla ilgili verdiği umutsuz röportajın ardından Mercedes için endişeleniyor, ancak yine de Alman takımının son iki sezondan bazı dersler çıkarmış olabileceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race

Max Verstappen Abu Dabi'deki finiş çizgisini Charles Leclerc'in 18 saniye önünde geçerek bu sezonki 19. galibiyetini alırken, Hamilton 26 saniye geride dokuzuncu sıradaydı.

Mercedes'in aradaki farkı kapatmak için 'zeropod' felsefesini bırakıp Red Bull'a özgü sidepod tasarımı kullanmaya karar verdiği sezonun sonu, takım için hayal kırıklığı yarattı.

Hamilton, 2024'ün kendisi ve Mercedes için neler getirebileceği konusunda endişelenmeye başladı.

Rachel Brookes'un, Mercedes'in gelecek sezon Red Bull'a meydan okuyup okuyamayacağı sorusuna Hamilton, şu yanıtı verdi: "Şu anda gerçekten bilmiyorum." 

"Red Bull'un yarışı 18 saniye farkla kazanması ve Ağustos ayından beri araçlarını geliştirmemiş olmaları kesinlikle endişe verici."

Onun bu umutsuz yanıtı 1996 Dünya Şampiyonu Hill'i de endişelendiriyor.

Damon Hill, Sky TV

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Damon Hill, Sky TV

Sky F1 yayınında Hill, "Bu Hamilton için uzun ve zorlu bir yıldı, eminim kendini toparlayacaktır."

"Ama asıl endişe verici olan Rachel'ın ona gelecekle ilgili umudu olup olmadığını sormasıydı. Bu konuda pek coşkulu değildi." dedi.

Yine de Britanyalı, Mercedes'in son iki yıldaki denemelerinden yararlı dersler çıkarmış olabileceğini düşünüyor. 

Hill, "Geri döneceklerinden eminim."

"Son iki sezondan bir şeyler öğrenmiş olmalılar, bu yıldan da bir şeyler öğrenmeliler ki yönlerini değiştirebilsinler."

"Orijinal araçlarında ısrar etmeleri takımda pek çok değişikliği motive etti. Bu adeta onları değişmeye ve farklı düşünmeye sevk etti."

"Bu yüzden 2024 aracının mevcut araca hiç benzemeyeceğinden eminim." dedi.

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