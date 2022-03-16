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Hill: "Mercedes'i asla küçümsememelisiniz"

1996 dünya şampiyonu Damon Hill, Mercedes'in yaşadığı tüm sorunlara rağmen daha önce de geri dönmeyi başardıklarını ve küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyor.

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Hill: "Mercedes'i asla küçümsememelisiniz"
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Barselona ve Bahreyn'de nispeten zor bir test dönemini geride bırakan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, son takımlar şampiyonunun güncel olarak Ferrari, Red Bull ve McLaren'ın gerisinde yer aldığını iddia etti.

Ancak bu Gümüş Oklar için bir ilk değil, takım geçtiğimiz sezonlarda da ilk yarış öncesi benzer sorunlar yaşamış fakat ilk yarışta her zaman rekabetçi olmayı, çoğunlukla da (2017 ve 2018 hariç) galip gelmeyi başarmışlardı. 

Önceki sezonlarda yaşanan tüm bu olayların ardından 1996 dünya şampiyonu Damon Hill, takımın eksikleri olsa dahi şampiyonluk mücadelesinin dışında kalmayacağını hissediyor.

Sky Sports'a konuşan Hill, "Mercedes geçmişte de testlerde sorun yaşadı fakat ardından ilk yarışa gelip kazanmaya devam etti."

"Asla küçümsenmemeleri gerekiyor. Arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğu kazandılar, gereken tecrübeye ve yeteneğe sahipler."

"Belki şu anda eksikleri olabilir fakat şampiyona 22 yarışlık uzun bir maraton. İlk birkaç yarışta geri kalsalar dahi geçmişte öğrendiklerime dayanarak onları küçümsemeyeceğim."

"Fakat test sırasında bazı sorunları varmış gibi görünüyordu." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes, takımlar şampiyonasındaki yüksek konumları nedeniyle, Formula 1'in getirdiği yeni rüzgar tüneli kuralları gereği diğer takımlara oranla daha az rüzgar tüneli kullanma imkanına sahip olacak. Dolayısıyla Hill, Mercedes'in "para saçarak çözüm bulamayacağını" belirtiyor.

Mercedes'in sözde açıklarını nasıl aşabileceği sorulduğunda eski dünya şampiyonu, "Basitçe konuşmak gerekirse çalışmak her şeyi çözer. Her şey zamana ve sıkı çalışmaya bağlı. Muazzam kaynaklara sahipler ancak bütçe sınırından dolayı bu kaynakların bir kısmını kullanamayacaklar." dedi.

Sezonun bir kez daha yalnızca Hamilton ve Max Verstappen arasında bir mücadeleye dönüşüp dönüşmeyeceği sorulduğunda Hill, daha geniş bir rekabet bekleyebileceğimizi düşünüyor.

Hill, "Ferrari'yi kesinlikle rekabetin içinde görebileceğimizi düşünüyorum. Pilot kadroları çok iyi ve Ferrari de oldukça iyi görünüyor."

"Bunun dışında, belki McLaren ve zaman zaman AlphaTauri'de rekabete girebilir. Alfa Romeo da iyi görünüyordu."

"Grid genelinde bir rekabet var ancak olağan şüphelilerin bir adım önde olacağını düşünüyorum, muhtemelen daha güçlü bir Ferrari olacak." dedi.

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