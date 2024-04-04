Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

Mercedes, 2022'nin başında seçilen konseptin yanlış olduğunu kabul ettikten sonra çok farklı bir W15 tanıtarak 2024 için tasarım yönünü değiştirdi. Ancak takım daha rekabetçi hale gelmedi.

F1 Nation podcast'inde konuşan 1996 F1 Dünya Şampiyonu Hill, takımın hiç puan alamadığı zorlu Avustralya Grand Prix'sinin ardından Mercedes'in en öndeki mücadeleye katılma konusundaki sıkıntılarını gündeme getirdi.

Hem Lewis Hamilton hem de George Russell yarıştan çekilmeden önce puan alabilecek pozisyonlardaydılar; Hamilton güç ünitesi arızası nedeniyle yarıştan çekilirken Russell, Fernando Alonso'nun 'potansiyel olarak tehlikeli' sürüşünün ardından 6. sıra için mücadele ederken son turlarda bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Hill, Mercedes'in ilerlemek yerine geriye gittiğine inanıp inanmadığı sorulduğunda, "Aslında Toto, bu konuya kafa yorduklarını dile getiriyordu."

"Aslında bir nevi 'İyi bir fikri olan varsa gelsin benimle konuşsun' diyor!"

Damon Hill, hayranları için imza dağıtıyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bir noktayı kaçırıyorlar, bu konuda üç gol yediler ve hâlâ tam olarak bir şey bulamadılar. Aracın sürüşü her zaman sınırda görünüyor."

"Doğru yönde ilerlediklerine inanıyorlar ve araç piste çıktığında çalışmıyor. Ayrıca artık testler ve aracın pistte fiilen çalıştırılması konusunda çok fazla kısıtlama var."

"Bu yüzden bunu simülatörler kullanarak yapmak zorundalar. Bilgisayar akışkan dinamiği kullanmak zorundalar. Yani bu bilgisayar tamamen simüle edilmiş, sonra rüzgar tünelleri var ama bahsettikleri şey korelasyon."

"Gerçeklik söz konusu olduğunda hesaplamada bir şeyler eksik kalıyor, bir şeyler yanlış gidiyor. Ancak Toto'nun da dediği gibi, 'Kendimi kovamam, takımın bir parçasıyım'."

"Yani Toto durumu anlıyor. Ancak Lewis'in oradan ayrılmaya ve şansını başka bir yerde denemeye karar vermiş olması, Mercedes'in gidişatı açısından pek de büyük bir güvenoyu sayılmaz." yanıtını verdi.