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Hill: “Mercedes, Max’in seçeneklerinin başında olacak”

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Damon Hill, Red Bull'un bu sezon Mercedes'i yenememesi halinde, Max Verstappen'in, Alman takımın onu istediği kadar onun da takıma katılmak isteyeceğine inanıyor.

Hill: “Mercedes, Max’in seçeneklerinin başında olacak”

Hollandalı pilotun şu anki takımıyla olan sözleşmesi 2023 sezonunun sonuna kadar sona ermese de, bu yılın sonunda ayrılmasına izin verecek bir performans maddesi olduğu biliniyor.

Mevcut iki Mercedes pilotunun da kontratlarının bu sezon sona ermesiyle birlikte, Verstappen’in şampiyon takıma katılacağı söylemi sürekli olarak gündeme geliyor.

Christian Horner’ın dediğine göre Verstappen, Mercedes’in istek listesinin başında geliyor. Hill ise, 2021’nin gidişatına göre bu isteğin karşılıklı olabileceğine inanıyor.

Autocar’a konuşan Hill, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: "Evet, bence Mercedes, Max’in de seçeneklerinin başında bulunacaktır."

“Red Bull’a her zaman çok sadık oldu ama eğer takım ona şampiyonluk için mücadele edebileceği koşulları sağlayamazsa... Zaman daralıyor.''

“Max, 2016 yılında F1’in en genç yarış kazanan ismi oldu ancak hâlâ bir şampiyonluk için savaşma şansı olmadı. Bu onun aklında olacaktır.”

Verstappen'in Mercedes'e katılması, Lewis Hamilton'un 2021'den sonra devam edip etmeyeceğine pek dayanmıyor çünkü ikisinin aynı takımda olması çok olası değil.

Hamilton’ın ayrılması, bu sezon için sadece bir yıllık bir anlaşma imzaladığı duyurulduğunda daha büyük bir olasılık haline geldi ve Hill, daha uzun bir sözleşme imzalamamanın yedi kez şampiyon için doğru hamle olduğuna inanıyor.

Ancak, Mercedes'in bu konuda çok istekli olmayabileceğini belirterek, onu çok uzun süre beklememesi konusunda da uyardı.

Hill, “Herkesin aklının bir köşesinde ‘Ne zaman yarışmayı bırakmak zorunda kalacağım ve ne zaman durmak için doğru zaman olacak bilecek miyim?’ soruları bulunur.” diye ekledi.

"Seçeneklerinizi açık tutmak yapılacak en doğru şey. Soru, bu yılın ilerleyen saatlerinde Hamilton’ın daha güçlü bir müzakere pozisyonunda olup olmayacağı ve geçmişe bakıldığına muhtemelen olacağını söyleyebiliriz.”

“Ancak, Ferrari'de Michael Schumacher ile ne olduğunu gördük, ‘beni bekleyecekler’ diye düşündüğüz yerde öyle olmadı. Sorun şu ki, Mercedes bunu yapmaz ve yapamaz.”

"Bu bir tuzak, ve ben buna karşı dikkatli olurdum. Vazgeçilmez olduğunuzu varsaymak risklidir.”

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