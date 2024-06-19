Hill: "Mercedes, İspanya GP'de sürpriz yapabilir"

Red Bull'un sezon başında beş yarışta dört galibiyet elde etmesinin ardından Max Verstappen son dört yarışta sadece iki galibiyet elde edebildi ve Emilia Romagna Grand Prix'sinde damalı bayrağa kadar arkasındaki Lando Norris tarafından zorlandı.

McLaren ve Ferrari ile paylaşılan son dört yarış zaferi McLaren-Verstappen-Ferrari-Verstappen şeklinde sıralanıyor. Başka bir takım İspanya'da bu örüntüyü devam ettirebilir mi?

Hill bunun bir olasılık olduğuna inanıyor ve Mercedes'in geliştirilmiş W15 ve yeni ön kanadıyla sürpriz olabileceğini düşünüyor.

F1Nation podcast'ine konuşan Hill, "Bunun Red Bull'un hakimiyetinin geri dönüşü, bir fırsat penceresi olacağını söyleyeceğim. Max ve hatta Checo iyi bir performans gösterecek. Ama grid birbirine çok yakın olacak."

"Bence taktiksel olarak, yarışta bazı takımlar için bir fırsat doğabilir. Mesela McLaren, Ferrari ve ayrıca Mercedes."

Damon Hill Fotoğraf: Motorsport Images

"Verstappen'in kazanacağından geçmişte olduğu kadar emin değilim."

"Demek istediğim, Mercedes sahip oldukları küçük cam tavanı kırmış olabilir, bu yüzden bir sürpriz yapabilirler." dedi.

Ancak Hill Mercedes'in sürpriz yapabileceğine inanırken, teknik direktör James Allison pistin ya da hafta sonu için tahmin edilen sıcak havanın W15'in güçlü yanlarını ortaya çıkaracağına inanmıyor.

Allison, "Yaptığımız değişiklikler bu aracı daha iyi bir araç haline getiriyor ve bu gittiğimiz her pistte geçerli olacak."

"Barselona'da rekabetçi olacağımızı ama ön sıralarda olmayacağımızı düşünüyorum. Çünkü sonraki pistler bir araç için biraz daha zorlu bir test olacak: Sıcak asfalt, daha yüksek viraj hızları..."

"Ancak, bizi nelerin beklediğini de biliyorum. Aracı daha da geliştirmek için neler planladığımızı da biliyorum."

"Bizim isteğimiz bu geliştirmeleri diğerlerinin yetişemeyeceği bir hızda yapmak."

"Montreal'deki gibi ya da gelecekte karşılaşacağımız herhangi bir pistte daha iyi bir hafta sonu geçirebilecek hale getirmek aracımızı öne çıkarmak istiyoruz." dedi.