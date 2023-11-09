Hill: ''Mercedes ilk önce doğru yolu bulmalı''

Mercedes, Interlagos pistine Amerika ve Meksika GP'lerinde podyuma çıkmalarını sağlayan güncellenmiş tabanla geldi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sürücülere güven verdiği için araca getirilen güncellemeye övgüler yağdırmıştı.

2 aydır düşüş yaşayan Aston Martin'in Brezilya'daki gidişatı ise son derece iyiydi fakat öncesindeki 6 yarışta sadece 21 puan elde etmişlerdi ve bundan ötürü şampiyonada dördüncü sıraya gerilemişlerdi.

Sezonun başında Red Bull'a en yakın rakibi olan Silverstone merkezli ekip, yaptıkları güncellemelerin 'yanlış' olduğunu kabullendi ve bunu çözmek için Amerika Grand Prix'sine yeni bir güncelleme getirdi fakat bu güncelleme işe yaramadı.

Sonuç olarak, Aston Martin takımı Brezilya Grand Prix'si için AMR23'e yeni ve eski parçalardan oluşan bir güncelleme getirince Brezilya'da podyuma çıkma başarısı gösterdiler.

Aston Martin Hollanda Grand Prix'sinden bu yana ilk kez podyuma çıkarken, Mercedes ise W14 ile berbat bir zaman geçirdi.

Sky Sports F1 podcast'inin konukları, bu takımlarda işlerin nasıl gittiğini yorumladılar.

TV Sunucusu Naomi Schiff, ''Aston yıla inanılmaz derecede güçlü başladı ve birkaç yarışta konuşulan konu Aston Martin takımıydı. Bunun ne anlama geldiği ile ilgili çok heyecanlıydık. Fernando Alonso'dan bir galibiyet görecek miydik? Takım hakkında çok fazla pozitif konuşuldu fakat geriy düştüler.''

''Aracı ne kadar anlayıp anlamadıkları biraz havada kaldı.''

''Aston Martin, araca birçok güncelleme getirdi ve Austin'de getirdikleri güncellemeden kötü bir sonuç beklemiyorlardı. Bu gibi zamanlarda rüzgar tünelinde bir şey görüyorlar ve onu araca koyduklarında tamamen farklı bir tepki veriyor."

''Bu yüzden kapalı park koşulları sırasında, Austin'de araca getirdikleri güncellemeleri kaldırmaya karar verdiler. Önceki paketi araca takınca, her şey daha iyi çalıştı''

''Bu hafta Brezilya'da, görünüşe göre daha önce sahip oldukları parçalarla Austin'deki bazı parçaları birleştirip, eski ve yeni parçalardan bir kombinasyon oluşturdular ve bu işe yaradı.''

"Pek çok takım için durum, her bir pist için ayarların ne kadar özel olduğuna bağlı gibi görünüyor. Sanırım bunu doğru ya da yanlış yapmak biraz kumar gibi."

"Son zamanlarda daha iyi olmasına rağmen Mercedes de benzer bir şey yaşıyor ancak bu sorundan muzdarip olan sadece onlar değil.

"Bence bu Red Bull dışındaki tüm takımlar için oldukça geniş çaplı bir sorun."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Naomi Schiff, Sky TV and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Eski F1 pilotu Damon Hill ise Mercedes'in gerçekte neyi yanlış yaptığını bulamamış olmasından endişe ediyor.

Hill, Sky Sports F1 podcast'inde, "Neyi yanlış yaptıklarını anladıkları bir nokta var mı?" diye sordu ve devam etti: "Bence taban konusunda ileriye doğru iyi bir adım attılar. Austin için yeni bir taban getirdiler ve araç iyi performans gösterdi."

"Bunu daha önce McLaren da dahil olmak üzere bir güncelleme getiren ve başlangıçta işe yaramayan diğer takımlarda da gördük. Fakat ısrarcı oldular. Ve başka şeyler de var.

''Bahsettiğim kararsızlık bu. Araçta elde ettikleri kazanımlar, korelasyon ve rüzgar tünelindeki teori ve gerçek performansla ilgili tutarlı bilgileri almak zor olduğundan bazen biraz daha hassas bir alanda çalışıyorlar.''

''Şimdi Red Bull hakkında konuşalım. Bu sorunları çözmenin iki yolu vardır; bir harcadığınız zaman. Eğer fazla insan çalıştırabilirsiniz, aynı süre boyunca çalışan insanları iki katına çıkarmış olursunuz ve eğer doğru plana göre çalışıyorlarsa, oraya diğer insanlardan önce varırsınız."

''Veya aynı sayıda insanın iki katı çalıştığını göreceksiniz ki Red Bull bu yıl hiçbir sorunu çözmek zorunda kalmadı. Onlar gelecek yıla odaklanabildiler.''

''Red Bull, mevcut araçlarını anlamaya çalışan diğer takımlardan daha önde. Gelecek yıl için iyiye işaret olmayan tek şey de bu."

''Gelecek yılki araca başlamadan önce Mercedes doğru yolu bulmak zorunda. Bu da bir milyon dolarlık bir soru."

''Bence Lewis, her gün Toto'ya 'Bunu doğru anladığından emin misin' diye soracak. Çünkü en başından söylemişti."

"Yeni kurallar geldiğinde 'Bu konsepte inanmıyorum' dedi."