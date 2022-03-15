Hill: "Mercedes her seferinde geri dönmeyi başarıyor"

"Tahminler konusunda ise ihtiyatlıyım. Geçen yıl Yuki Tsunoda testlerde günün en iyi zamanını yapmıştı fakat kimse onu şampiyonluk adayı olarak görmedi. Bence büyük olasılıkla her zamanki favoriler yani Red Bull, Mercedes ve Ferrari şampiyonluk savaşı verecek. McLaren'dan ise emin değilim çünkü karışık bir izlenim bıraktılar."

"Umarım yeni düzenlemeler sayesinde orta gruptaki takımlar, rüzgar tünelinde en iyi takımlara göre daha fazla zaman geçirecekleri için sezon boyunca öndekileri yakalama fırsatına sahip olurlar."

"Görünüşe bakılırsa Mercedes henüz en iyi seviyesinde değil. Yeni araçlarında denge yakalayamadılar. Fakat burada Mercedes'ten, yani boyunca ciddi şekilde toparlanabileceklerini defalarca kez kanıtlamış bir takımdan bahsediyoruz. Ön bölümde olacaklarından şüphem yok."

"Harika bir sürücü kadrosuna sahip olduklarını da unutmayım. Tüm zamanların en başarılı pilotu Lewis Hamilton, genç ama çok güçlü George Russell ile yarışıyor. George'un Lewis'i elinden gelenin en iyisini yapmaya iteceğine inanıyorum. Lewis'in yarış yetenekleri benzersiz. Fakat Russell da çok rekabetçi. Mercedes'in takımlar şampiyonluğunu korumak için bu türden bir pilota ihtiyacı var."

"Testlerde Ferrari çok güçlü bir izlenim bıraktı. Williams beni biraz hayal kırıklığına uğrattı çünkü onlardan daha fazlasını bekliyordum."

"Haas geçen yıl tüm kaynaklarını 2022 aracını geliştirmek için harcadıktan sonra ileriye doğru büyük bir adım atmalı. Mick'in Kevin karşısında ne yapacağını ben de merak ediyorum. Mick iyi bir çocuk fakat bu, herkesin sınırlarını zorladığı Formula 1 için yeterli olmayabilir."