Hill: ‘’Mercedes, Hamilton’un kazanması için birleşmeli’’

Damon Hill, bu sezon şampiyonluğa ulaşmak istiyorlarsa, Mercedes’in yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’a öncelik vermesi gerektiğini iddia etti.

Red Bull sezona çok güçlü bir başlangıç yaptı ve Bahreyn GP’sinde zafere ulaşamasalar da, RB16B sezonun en hızlı aracı olarak görülüyor.

Hill ise, Mercedes’in odak noktasını İngiliz pilota kaydırması gerektiğini düşünüyor, bu Valtteri Bottas için kötü bir haber olabilir.

F1 Nation podcastinde konuşan Hill, ‘’Dışarıdan gelen herhangi bir tehdit, bir takımı birleştirir.’’

‘’Yıllardır, Mercedes kendi arasında mücadele veriyordu, arada sırada Red Bull veya Ferrari sürücüleriyle de mücadele ediyorlardı ancak şu anda dışarıdan gelen bir tehditle karşı karşıyalar.’’

‘’Bu yüzden, Lewis’in arkasında bir takım desteği olmalı. Takımlarındaki en güçlü kartlarının Lewis olduğunu biliyorlar. Bence Lewis bunu Bahreyn’de gösterdi.’’

Ancak, Hill bunu aynı şekilde Red Bull’un da yapması gerekebileceğini öneriyor.

‘’Red Bull’un Bahreyn’den sonra kafalarını kaşıdıklarını biliyorum çünkü Lewis araçlarının önünde kalarak neredeyse sihirli bir şey yaptı.’’

‘’Ancak bu, iki takımın da en iyi sürücülerini öne koymaları gerektiği anlamına geliyor. İki takım arasında zorlu bir mücadele olacak.’’

‘’Eğer takımda iki sürücünüz varsa ve dışarıdan gelen bir tehdit varsa, ki bu bana Williams da oldu, takım arkadaşım David Coulthard’dı ve o da yarış kazanabiliyordu. Bu durum dikkatli olunmazsa çok yanlış gidebilir.’’