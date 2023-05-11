Hill: "McLaren olması gereken programın aylarca gerisinde"
Damon Hill, McLaren'ın olması gereken gelişim programının aylarca ardında olduğunu söylüyor.
McLaren, 2023 aracını geliştirirken yanlış yöne gitmiş ve bundan ötürü tüm kış aylarını bunu çözmeye çalışarak geçirmişti.
Takım 2023'teki ilk büyük güncelleme paketini Bakü'ye getirdi ve ileriye doğru gitmeyi başardı ancak bu paketin yeterli olmadığı ortada.
Takım normalde Bakü paketini, sezonun ilk yarışında kullanmayı planlıyordu ancak kaybedilen süre nedeniyle ancak Bakü'ye getirebildiler.
Miami McLaren'a pek uymadığı için takım ilerleme kaydedememiş gözükse de, Bakü performansı İngiliz ekibi biraz umutlandırmış durumda.
Damon Hill, yaptığı açıklamada, McLaren'la ilgili şu sözleri kullandı: "Sezona başlarken bu durumda olmaları gerekirdi."
"McLaren programın dört ya da beş ay gerisinde. Ancak Red Bull'un arkasında mücadele eden ve Ferrari, Aston Martin ve Mercedes'ten oluşan gruba yavaş yavaş yaklaşıyorlar."
"Red Bull Racing 'A Grubu' içerisinde yer alıyor, onların arkasındaki 'B Grubu'nda çok ilginç bir mücadele var."
McLaren, Miami'de bu yılki en kötü performanslarından birisini sergilemiş ve puan dahi alamamıştı.
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