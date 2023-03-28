Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

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Perez 2013 yılında McLaren pilotu olarak Lewis Hamilton'ın yerini aldı ancak takımda yalnızca bir sezon geçirdi.

F1'deki üçüncü sezonunda Perez, Takımlar Şampiyonası'nda takım arkadaşı Jenson Button'ın 24 puan gerisinde 11. sırada yer aldı.

Bunun ardından Perez daha iyi işlere imza atarak 2020'de Racing Point ile ilk galibiyetini elde etti ve Red Bull'un Takımlar Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı oldu.

Hill, McLaren'ın 2013 sezonunda Perez'i 'yanlış yorumladığını' düşünüyor.

Hill, F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Checo'dan, Malezya'da Sauber ile ıslak zeminde yarışı [2012 Malezya Grand Prix'si] lider götürdüğü zamandan beri hep etkilenmişimdir."

"İlk podyumunu aldığında 'bu adam iyi' diye düşündüğümü hatırlıyorum."

"Onu kariyeri boyunca izledim ve 'Neden kimse bu adama bir şans vermiyor?' diye düşündüm." dedi.

Sunucu Tom Clarkson, McLaren'ın ona bir şans verdiğini ancak Perez'in buna hazır olmadığını söyledi.

Hill bu konuda, "Bu çok üzücü bir gerçek."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bence yanlış yorumlandı. Bence onun rahat ve sakin tarzı, takım tarafından çekingen ve çok çalışmadığı şeklinde yorumlandı. Ama bunun bir hata olduğunu düşünüyorum."

"Bence Checo'nun kendilerine uygun olmadığına karar verdiler ve sonra işler ters gitti."

"Ardından Checo kendini toparladı ve burada kendine bir yer edindi. Şimdi Red Bull gibi bir takımda ve böyle bir takımda karşılaşacağınız baskıyla başa çıkabilecek kadar güçlü."

"Kendisine yönelik eleştirilere aldırmadığını söyleyemem ama daha genç bir pilot olsaydı; Red Bull'da gördüğümüz gibi, bu ortamda ezilirdi. Ama Checo'nun ezilmeyeceği bariz."

Perez, Red Bull kariyerinin ilk aşamalarını atlatmış olsa da, akıllardaki soru takım arkadaşı Max Verstappen'e karşı ciddi bir şampiyonluk mücadelesi verip veremeyeceği. Ancak Hill bunun gerçekleşeceğini düşünmüyor.

Hill, "Red Bull'un Perez'in şampiyonluk için mücadele etmesine izin vereceğinden eminim."

"Ama bence Max'in kazanmasını tercih edecekler ve Max eninde sonunda kazanacak."

"Checo'nun Max'in sahip olduğu hıza, acımasızlığa ve kararlılığa sahip olduğunu düşünmüyorum." dedi.