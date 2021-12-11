Hill, Max'in FIA'ya yönelik eleştirilerini ve şakalarını "samimiyetsiz" buluyor

Hollandalı, son zamanlarda sporun yönetim organı tarafından birkaç kez cezalandırıldı ve kendisine hem sportif hem de maddi cezalar verildi.

Brezilya'da, yarış sırasında 4. virajda Lewis Hamilton'ı pistten çıkmaya zorladığı için serbest bırakılırken, sıralama turlarında Mercedes'in arka kanadına dokunduğu için 42.700 £ para cezası aldı.

Suudi Arabistan'da, ilk kırmızı bayrağın ardından yeniden start için iki sıra geri gitmek zorunda kaldı ve daha sonra şampiyona rakibi ile tekerlek tekerleğe yarıştığı için iki kez ceza aldı.

Verstappen, Abu Dhabi'deki son yarış hafta sonunda bu tür kararlar hakkında konuşurken, kendisine diğer sürücülerle eşit davranılmadığını hissettiğini belirtti ve FIA'nın akşam yemekleri ve şarabı için para ödediğini söyleyerek şaka yaptı.

Verstappen, "Bunu anlamıyorum çünkü sadece sert yarıştığımı sanıyordum."

"Bence, olanlar herhangi bir cezayı hak etmedi. Bunu yapan diğer iki kişi, bir ceza almadılar. Sadece ben ceza aldım ve sanırım, önde mücadele ederken insanlar daha eleştirel olabiliyor."

"Diğer sürücüler aynı şeyi yaparken ve ceza almıyorken, ben ceza alıyorum. FIA'ya güzel bir para cezası ödedim, bu yüzden akşam yemeği yediler ve iyi şaraplar içtiler ama pek yardımcı olmuyor gibi görünüyor." dedi.

Verstappen'in bu sezon bu kadar eleştiri ve şakalar yapması ilk kez olmadı. Hill, bunun doğru mesajı vereceğini düşünmüyor.

İki şampiyona rakibi sezonun bitimine bir yarış kala aynı puandalar ve Red Bull pilotu daha fazla galibiyete sahip olduğu için lider konumda. Çoğu kişi Red Bull'un, Hamilton'ı kasıtlı olarak yarış dışı bırakabileceğini düşünüyor ve Hill, bu tahminlere çoğunlukla Verstappen'in yorumlarının neden olduğunu söylüyor.

Hill'e göre, 24 yaşındaki pilot, “samimiyetsiz” ve “korkutucu” davranıyor.

Eski dünya şampiyonu, "Max biraz iğneleme yapıyor ve 'Umarım FIA'ya verdiğim cezayla öğle yemeğinin tadını çıkarırsınız.' diyor."

"Bu eğlenceli ama aynı zamanda biraz da samimiyetsiz çünkü aslında çok fazla tepkiye ve yaramazlık yapabileceği yönünde tahminlere yol açtı."

"O, uzlaşmaz ve korkutucu. Her şey olabilir. Bilmiyoruz." dedi.

Verstappen de kazaya neden olacağı yönündeki iddiaları çürüterek, "Bir sürücü olarak bunları düşünmezsiniz." dedi.