Hill: "Max şampiyonluğu hak etti"

Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde, uzun süre zafere ulaşacak isim gibi görünüyordu. Yedi kez dünya şampiyonu, yarışı kazandığı takdirde sekizinci şampiyonluğunu alacaktı ve her şey onun lehineydi.

Ancak Nicholas Latifi'nin kaza yapıp güvenlik aracına sebep olmasıyla her şey tepetaklak oldu. O noktada yarışı bitimine altı tur vardı ve Red Bull kaybedecek bir şeyi olmadığı için Verstappen'i pite aldı. Mercedes pist üstü pozisyonunu kaybetmemek adına bunu yapmadı ve Hamilton'ı pistte tuttu.

Güvenlik aracı ardında işler hâlâ pozitifti çünkü Hamilton'la Verstappen arasında, tur bindirilmesi gereken beş araç vardı ve hepsi, pozisyon mücadelesi veriyordu.

Başlangıçta turlarına izin verilmedi fakat Michael Masi ve Christian Horner arasında yapılan konuşma sonrası, son bölümde karar değiştirildi ve bu beş sürücünün turlarını geri almasına izin verildi.

Verstappen de final turunda bitirici hamleyi yapıp, Hamilton'ı geçerek galibiyete uzandı.

Sky Sports yorumcusu ve eski F1 şampiyonu Hill, "Bence bunlar yeni kurallar. Bu, yeni bir yarış yönetimi tarzı ve Mercedes'in alınan kararlarla zorluk çektiğini düşünüyorum."

"Red Bull Racing sert bir oyun oynadı fakat yarış direktörünü, pilotların savaşmasına izin verilmesi ve bunun sağlam bir şampiyona olması gerektiğine ikna ettiler. Sonunda galip de geldiler."

"Ne yazık ki her iki sürücünün de kazanması imkansız. Max cesurca savaştı ve bence öyle birisi varsa, hak edenin ya da doğru adamın kazandığına inanıyorum." "Lewis'e sempati duyuyorum: Mercedes ile birlikte ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak karşılarında Red Bull Racing ve Max Verstappen gibi çok güçlü rakipler var." "Max agresif bir şekilde savaşıp, bence Lewis ve Mercedes'i gafil avladı. Bunun Red Bull Racing için bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum, sonuçta sahip oldukları her şeyi kullanmaları gerektiğini biliyorlardı. Sonunda işe de yaradı." "Max'in harika bir yarışçı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Oyun oynamak için değil, kazanmak için burada ve kazandı da. Bazen inanılmaz turlar çıkarıyor. Örneğin Suudi Arabistan'daki sıralama turları, uzun süre Formula 1 arşivlerinde kalacak ve Abu Dhabi'deki yarışın finali sonsuza kadar tartışılacak." Mercedes'in itirazı sorulduğunda Hill, "Bu protestosunun bir sonuca varacağını düşünmüyorum." dedi.