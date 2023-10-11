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Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Damon Hill, Katar GP’de üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen’i "yeni bir tür" olarak adlandırdı.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull pilotunun arka arkaya üçüncü şampiyonluğu, bu sezonki üstünlükle an meselesi olarak görülüyordu; Losail'deki zaferi ile bu sezonki 17 yarışta 14. zaferini almayı başardı.

Verstappen, pilotlar şampiyonasını ikinci götüren takım arkadaşı Sergio Perez ile farkı 209 puana çıkardı.

Hollandalı pilot Katar’da kazandığı şampiyonlukla meslektaşlarının, rakiplerinin ve eski pilotların övgüsünü aldı.

1996 şampiyonu Hill, Verstappen’in diğerleriyle üzerinde kurduğu hakimiyeti işaret etti.

“O yeni bir pilot türü. Çok geç yaşta başladı. Babası eksi bir F1 pilotu. Bu yüzden Jos, ona koçluk yaptı ve ona dikkat etmesi gereken konuları gösterdi.”

Damon Hill, Sky TV

Damon Hill, Sky TV

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Michael Schumacher karting pistlerinde yaşıyordu ama babası bir Formula 1 pilotu değildi. Verstappen tıpkı Lewis gibi çok genç yaşta yarışmaya başladı.”

“Ancak Max çok genç yaşlardan beri doğru yetiştirilmeye, neye ihtiyacı olduğunu anlamak için koçluk almaya başladı.”

“Max olağanüstü bir yeteneğe sahip, aklı başında ve olgun birisi. F1’e daha 17 yaşındayken, ehliyeti bile yokken katıldı. Uçarcasına hızlıydı.”

“Şimdi bu coşku ve hızı deneyimle birleştirmeyi başardı. Hafta sonu verdiği röportajda işini nasıl doğru anladığının mesajını verdi.”

“Max her geçen gün daha iyiye gidiyor.”

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